Foto viral de Gonzalo Higuaín en Miami genera dudas por su cambio físico

Gonzalo Higuaín volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un motivo ajeno al fútbol. Una supuesta foto reciente del exgoleador de la Selección argentina, tomada en un local de Miami junto a un fanático, se viralizó rápidamente y desató una oleada de comentarios y especulaciones sobre su apariencia actual.

A sus 38 años, “Pipita” sorprendió por su cambio físico. La imagen, que circula en Twitter e Instagram, muestra a Higuaín con un aspecto muy diferente al que tenía en sus años de gloria en el Real Madrid, la Juventus y la Selección argentina.

Sin embargo, numerosos usuarios en redes sociales manifestaron dudas sobre la autenticidad de la fotografía, sugiriendo que podría haber sido alterada mediante inteligencia artificial. Desde su retiro en 2022 tras su paso por el Inter Miami, Higuaín se ha mantenido alejado del ojo público, lo que alimenta el misterio.

Actualmente, el exdelantero se desempeña como Entrenador de Desarrollo de Jugadores en la franquicia de Florida.

Durante su trayectoria profesional, Higuaín anotó más de 300 goles en 17 años. Solo en el Real Madrid marcó 107 tantos en 190 partidos y disputó 75 encuentros con la camiseta de la Selección argentina. Además, se consagró campeón de la Europa League con el Chelsea hace seis años.