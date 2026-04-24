Foo Fighters y el disco de la catarsis de Dave Grohl: cómo es Your Favorite Toy, tema por tema

Resiliencia es una palabra poco atractiva, pero con un significado alentador: la fortaleza frente a la adversidad. Existen situaciones que destruyen todo a su paso, como la muerte de un ser querido, la ruptura de un matrimonio o la pérdida de la salud física o mental. Por ello, la resiliencia no implica simplemente ser fuerte, ya que ciertas heridas requieren un proceso de duelo. Tal vez el término haga referencia a la capacidad de sobreponerse cuando el desastre ha sido total. La historia de Dave Grohl, líder de Foo Fighters y baterista de Nirvana, es un claro ejemplo de ese temple necesario para volver a reconstruir poco a poco, una vez superado el duelo.

Kurt Cobain, emblemático líder de Nirvana, murió en 1994 por un disparo autoinfligido —aunque persisten sombrías sospechas sobre la posibilidad de un asesinato—. A Dave Grohl le tomó apenas un año construir su propio proyecto: Foo Fighters, una banda que en sus inicios podía sonar hasta ingenuamente pop, como en el tema «Big Me» del álbum debut. Esa fue su forma de seguir adelante. Desde entonces, Grohl tuvo que aprender a ser cantante, baterista y guitarrista. En el segundo disco buscó un baterista, pero al no quedar conforme con lo que tocó William Goldsmith, regrabó todo él mismo sin aviso. Esta actitud generó tensiones con sus compañeros, evidenciando que aún le faltaba aprender a ser un buen líder, tarea que logró con el tiempo, aunque no sin costos.

Con los años, Foo Fighters fue ganando fuerza, llenando estadios y reinventándose, mientras Grohl, un hiperactivo neurótico e imprevisible, emprendía proyectos paralelos con Queens of the Stone Age y Them Crooked Vultures.

En 2021, bajo el seudónimo Dee Gees, Foo Fighters grabó temas disco de los Bee Gees. Grohl y su baterista Taylor Hawkins competían por ver quién tenía el mejor falsete. Sin embargo, la celebración terminó abruptamente cuando Hawkins murió en su habitación de hotel en la Avenida Carrera 7 de Bogotá, en circunstancias no reveladas pero vinculadas a problemas cardíacos y consumo inapropiado de sustancias. Su último show fue en Buenos Aires en 2022, donde la banda brilló en escena.

Taylor Hawkins no era un baterista cualquiera: reemplazar a Dave Grohl, uno de los mejores bateristas del rock, en su propia banda, implicaba una gran responsabilidad que Hawkins asumía con gracia, convirtiéndose en el compañero ideal de Grohl sobre el escenario, incluso liderando momentos clave como el cover de «Somebody to Love», de Queen.

La muerte de Hawkins pudo significar el fin de Foo Fighters, pero una vez más emergió la resiliencia. El grupo publicó un nuevo disco y salió de gira con Josh Freese en la batería. Todos conocían la fragilidad emocional de Grohl, especialmente tras la muerte de su madre, ocurrida cuatro meses después del deceso de Hawkins. Sin embargo, siguieron adelante.

Una nueva tormenta llegó al anunciarse públicamente que Dave Grohl tenía una hija extramatrimonial —ya era padre de tres con Jordyn Blum— y expresó su deseo de ser un padre presente y amoroso, trabajando para ganar el perdón de su familia y sanar vínculos dañados. Tras 430 sesiones de terapia, seis por semana, Grohl vuelve renovado y con un disco nuevo.

Your Favorite Toy, el nuevo álbum de Foo Fighters publicado el 24 de abril, es rápido pero no furioso, aunque la intensidad de los gritos de Grohl pueda dar esa impresión. No es la primera vez que una banda emplea la potencia como medicina, ni tampoco que las letras se conviertan en una catarsis o confesión velada. La fuerza de Foo Fighters se mantiene intacta, en parte gracias a Illan Rubin, el nuevo baterista proveniente de Nine Inch Nails, en un extraño intercambio que dejó fuera a Josh Freese sin motivo claro más allá de la preferencia por tener a otro en la batería.

La llegada de Rubin devolvió a Grohl parte de la felicidad que las sucesivas tragedias le habían arrebatado. Aunque Your Favorite Toy no es un disco conceptual, su significado se analizará en función del contexto actual. El mensaje es contundente: Grohl continuará luchando con todas sus fuerzas, y Foo Fighters lo respaldará. Aquí nadie se rinde.

El tema «Atrapado en el eco» refleja su confusión: “Aquí viene el choque / Me muevo en dos direcciones / Me muevo en la complicación / Y espero la intersección”. Este desconcierto se mantiene en «De todas las personas» —single lanzado el 10 de abril—, inspirado en un encuentro con un vendedor de heroína que no veía desde hacía más de treinta años: “De todas las personas / vos sobreviviste”, expresión más de sorpresa que de reproche. Grohl respira en «Ventana», una canción hermosa y tranquila, con guitarras dulcemente distorsionadas que relatan la historia de una mujer que limpia ventanas en edificios altos.

El vértigo regresa en la canción que da título al disco, «Tu juguete favorito», donde la confusión vuelve a dominar: ¿Quién lanzó ese juguete? Más que un trauma infantil exorcizado a gritos, es la confesión de un adulto perdido que espera atravesar su propio fuego. Como dicen las letras de Ricardo Mollo, “un hombre que espera el alba”.

La tensión se mantiene en canciones como «Si sólo supieras» y «Escupir y brillar», pero cuando Foo Fighters baja el ritmo surge la belleza, como en «Incondicional» y, aún más,