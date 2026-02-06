Florencia Peña habló del duro presente que vive luego de la suspensión de su obra: «A mí me cuesta…»

En la misma línea, Dani Ambrosino remarcó lo llamativo del momento en el que se produjo la reducción: «Es raro, porque generalmente cuando empiezan a bajar la cantidad de funciones es a partir del 15, que la gente ya se está volviendo, que empiezan a preparar las cosas para los chicos, para el colegio».
Más tarde, la propia Florencia Peña se comunicó con el programa y aclaró que la decisión estuvo vinculada a su estado de salud. «La levantó mi productor que vio que estaba realmente muy mal de la garganta. A mí me cuesta mucho levantar funciones. Me volví a Buenos Aires, me hice un estudio para ver cómo estaban mis cuerdas. Todavía no estoy tan bien», explicó.
Ante la consulta directa sobre si la suspensión respondía a un problema de voz o a la venta de entradas, la actriz fue contundente: «El domingo estaba realmente en estado de probar. De hecho, tenía notas que hacer y las tuve que bajar todas. Bueno, raro en mí, pero realmente tengo que cuidar».
De este modo, la protagonista del musical dejó en claro que la prioridad es recuperarse para poder continuar con la temporada sin poner en riesgo su salud.
