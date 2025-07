Flor Alkorta liquidó a Ari Paluch en los Martín Fierro de Radio: «Gracias por no invitarlo, así volvemos todas sanas y salvas a casa»

Hace más de cuatro meses, un polémico comentario de Ari Paluch al aire de la Rock & Pop en el que propuso drogar a una compañera de trabajo con burundanga provocó fuerte repudio y que fuera despedido de la emisora.

Anoche, se llevaron a cabo los Martín Fierro de Radio en donde Flor Alkorta se alzó como la ganadora a Mejor Humorista por su labor en la radio AM 750 y, en su discurso, recordó el escándalo de Paluch y apuntó en su contra.

Mientras se dirigía al escenario, Alkorta sufrió un tropezón en la escalera y, al llegar al micrófono, dijo: «Ven por qué no hay que beber. Siempre quise decir gracias Aptra. Que haya cada vez más mujeres humoristas en la radio, nos cuesta mucho llegar y también nos cuesta estar, es difícil ser mujer en los medios».

Fue entonces que sus palabras tomaron un rumbo distinto y buscaron dejar un mensaje: «Le quiero agradecer a Aptra por no haber invitado a Ari Paluch así volvemos todas sanas y salvas a casa y también quiero agradecer que no invitaron a Pedro Brieger así ninguna chica termina con el vestido salpicado».

«Llevo 28 años en los medios y estoy muy contenta. Mañana no voy, estoy muy volcada, aviso. Estoy muy nerviosa, de hecho, me caí», cerró.

Lejos de quedarse callado, Paluch apareció en la mañana de este lunes al aire de su programa, El Exprimidor, y le respondió a Alkorta.

Flor Alkorta liquidó a Ari Paluch en los Martín Fierro de Radio

El periodista comenzó explicando que su hija, Martina, quien quedó a cargo de su programa de la Rock & Pop luego de ser desvinculado, asistió sola a los premios ya que era “su gran noche”.

“Me sorprendió que Tarico no ganara la estatuilla y la persona que ganó, subió y cometió una gran injusticia. Celebró el hecho de la ausencia, celebró el hecho de la cancelación, tuvo la fantasía que tiene el ser humano cuando está hackeado por el ego de no querer que aquel que piense como esa persona esté”, comenzó diciendo en su descargo.

Y apuntó directamente contra Flor: “A la gente se la conoce cuando está enojada, eufórica o borracha. Y como tal vez no puedas hablar mucho de vos, no tuviste mejor idea que celebrar que yo no estaba presente en el lugar”.

“Yo te quiero decir que yo estuve muy presente anoche, porque fueron los 40 años de la Rock & Pop y yo fui uno de sus fundadores, y porque mi hija subió al escenario por la gentileza del conductor de su programa a buscar la estatuilla”, se refirió Paluch al logro de Martina.

Además, hizo referencia a la serie de Malena Pichot: “Entonces que vos hagas leña del árbol caído con un tipo que hizo un chiste e inmediatamente pidió disculpas, en un contexto donde se estaba llevando a cabo una ficción, cuando ahora hacen una ficción con las viudas negras y son unas genio, y yo soy el boludo del barrio al que le rescindieron el contrato y lo cancelaron”.

“Gracias a que me quisiste escrachar empecé a conocerte, cuando dijiste cuidado con las copas tal vez te hablas a vos. Tengo la conciencia tan tranquila que la reputación me importa una mierd… porque además sé que finalmente va a florar mi reputación. No te hagas conmigo la graciosa porque no es gracioso, porque te estás riendo de algo que ya está consumado y cancelado”, cerró Ari.

La defensa de Flor Alkorta y la palabra de Martina Paluch

En diálogo con Intrusos (América), luego de que Ari Paluch hiciera eco de lo ocurrido en sus redes, Flor Alkorta se defendió: “Hice un chiste relacionados a personas que arruinaron las vidas de mujeres en los medios”.

La palabra de Martina Paluch tras el escándalo

“No es malo el chiste, fue un chistazo. Todas las mujeres estamos resentidas con él, todas las cosas que sabemos de él y de tantos otros. Su hija no tiene nada que ver, es una divina y le mando un abrazo. Pero bueno, tiene eso de padre”, arremetió la humorista.

Por su parte, Martina también opinó de lo ocurrido: “La verdad me sorprendió un montón. Yo estaba comiendo tranquila y escuché el nombre de mi papá. No entendí bien el contexto, me pareció un poco innecesario. Quizás no estaba el tanto que yo estaba acá. Mi viejo lo conoce, es un buen tipo. Se mandó una cagada y se ha arrepentido. Me parece hacer leña de lo que sucedió”.