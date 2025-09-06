Flavio Briatore reculó y ahora dijo que Franco Colapinto puede ser el segundo piloto de Alpine en 2026: «Está haciendo un buen trabajo»

Franco Colapinto necesitaba tiempo de adaptación. Pero en una Fórmula 1 cruel, más aún si quien maneja el equipo es un hombre ávido de negocios como Flavio Briatore, los pilotos rookies no suelen tenerlo y estructuras como Alpine la presión es aún mayor que en otras como Williams, por lo que el rendimiento se espera casi de inmediato. No fue así con el argentino. Acostumbrarse al A525 le llevó más tiempo que hacerlo con el FW46. Pero con la última actuación en Países Bajos, con el puesto 11 a cuatro décimas de la zona de puntos, avisó que peleará por ese segundo asiento y, parece que también, le hizo cambiar la opinión al italiano que actúa como jefe de equipo aunque no tenga ese cargo en los estatutos de la FIA.

¿Qué cambió con respecto a Zandvoort, cuando el ex representante de Fernando Alonso y Michael Schumacher dijo que quizás se había apurado con Colapinto y necesitaba uno o dos año más antes de sumarse a la F1? Solo él lo sabe. Pero, este sábado, en la previa de la clasificación del Gran Premio de Italia, reconsideró al argentino para ocupar esa butaca como compañero de Pierre Gasly el próximo año.

«No lo sé todavía», avisó cuando Sky Sports le preguntó si, con Gasly confirmado hasta 2028, tenía decidido quién estaría en la otra butaca de Alpine el próximo año. Y continuó: «Franco está haciendo un buen trabajo. En las primeras carreras estuvo algo falto de experiencia como todo joven piloto, pero hace 3 o 4 carreras que viene manejando consistentemente sin errores. Podría ser él, veremos. Tenemos cuatro o cinco carreras más para elegir».

Las fechas llevan directamente a noviembre y al Mundial en tierras latinas. Después de Azerbaiyán, Singapur y Estados Unidos, llegará el turno del GP de México, el 26 de octubre, y a continuación del GP de San Pablo, donde se espera nuevamente un aluvión de fanáticos argentinos. Nada mejor si se tiene en cuenta que uno de los sponsors principales de Colapinto es Mercado Libre, con fuerte presencia también en tierra brasileña.

Estas nuevas declaraciones de Briatore, tan distintas a las de ocho días atrás, llegan también después de otras de James Vowles, el ex jefe de Colapinto en Williams, quien le dijo a la periodista Florencia Andersen en Monza que el argentino tiene «tanto talento natural que pueden rendir mucho más». “Lo que veo en él es esta tenacidad y empuje. Hay tanto talento natural en Franco que, incluso si a veces no tuvo los sistemas adecuados y con menos tiempo en el tiempo, puede ir y rendir muchos más. Ya que lo hace con esta pasión que sale de él, que también reconozco como la pasión argentina. Eso es lo que me gusta de él”, subrayó.

Sobre el futuro del piloto de 22 años, en la nota para Fox Sports, el inglés agregó: «Está luchando por su asiento la mayoría de las semanas. Y para un piloto, eso es muy difícil porque no tienes tiempo para invertir en ti mismo. Es lo mismo que construir una empresa. Necesitas la oportunidad de construirte a largo plazo. Pero eso también es la Fórmula 1. Hoy, la Fórmula 1 está llena de 20 campeones y están luchando continuamente entre sí para estar allí”.