Fito Páez, 63 años, músico: “A los jóvenes les recomiendo que no cometan la torpeza que cometí yo”

En una entrevista con la Cadena SER, el músico argentino Fito Páez compartió varias anécdotas sobre sus comienzos en la industria musical. El artista recordó cómo, a los 19 años, firmó su primer contrato con la discográfica EMI Odeon sin leerlo completamente, una decisión que ahora desaconseja a los jóvenes músicos.

“Me hicieron firmar el primer contrato con EMI Odeon y les dije: ‘Miren, yo no voy a leer todo esto… no estoy capacitado, además por la cantidad de alcohol que había tomado la noche anterior’”, relató entre risas.

No obstante, Páez no dejó todo al azar y logró incluir una cláusula innegociable en el contrato: “No van a tocar una sola nota de todo el material que haga desde ahora hasta que termine el contrato”, una condición que fue aceptada y quedó asentada ante escribano y abogado.

Con el tiempo, el artista comprendió que aquel contrato era, como él mismo definió, “leonino, preparado para robarte, como están hechos todos los contratos hasta el día de hoy”. Por ello, aconsejó a las nuevas generaciones: “A los músicos jóvenes, noveles, les recomiendo que no cometan la torpeza que cometí yo y que estudien los contratos y los revisen detenidamente”.

Páez también expresó su orgullo por haber logrado mantener el control total sobre su obra, algo que considera fundamental para preservar su identidad artística. “Eso es lo que te hace ser quien sos: tú decides y nadie más”, aseguró.