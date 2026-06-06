Firmada por Ron DeSantis: Florida aprueba una nueva ley que permitirá personal armado en las universidades públicas

En mayo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que autoriza la presencia de guardias armados en las universidades públicas del estado. Esta legislación amplía las medidas de seguridad en las instituciones de educación superior, así como en las escuelas.

“Hemos logrado avances históricos en la implementación de medidas de seguridad escolar y ahora consolido estos esfuerzos al firmar la ley HB-757, que mejora los requisitos de seguridad en los campus”, declaró el gobernador en un comunicado.

DeSantis añadió: “Podemos tener los más altos estándares académicos, los programas de capacitación laboral más sólidos y las trayectorias más innovadoras para los estudiantes, pero también debemos seguir priorizando la seguridad de nuestros estudiantes y educadores”.

Durante la firma de la ley, DeSantis estuvo acompañado por el comisionado de Educación, Anastasios Stasi Kamoutsas, y por Ryan Petty, cuyo hija Alaina fue víctima de la masacre en la escuela Marjory Stoneman Douglas, ocurrida en 2018 y que dejó 17 muertos.

La ley HB-757 amplía el programa estatal conocido como “guardianes escolares”, creado tras la masacre de Parkland y como respuesta al tiroteo de 2025 en la Florida State University (FSU), que causó dos muertos y seis heridos.

El comisionado Kamoutsas expresó que “al extender el programa a las instituciones de educación superior, estamos dotando a los campus de herramientas adicionales para proteger a estudiantes y profesores. Todo estudiante merece la oportunidad de aprender en un entorno seguro, y esta legislación refuerza el compromiso firme de Florida con la seguridad escolar”.

Los principales puntos de la HB-757 son:

– Permitir que empleados y profesores designados porten armas de fuego.

– Tipificar como delito grave de segundo grado un disparo efectuado a menos de 300 metros de una escuela, reforzando así la protección en las inmediaciones.

– Instar a las universidades a elaborar planes de respuesta ante atacantes activos.

– Mejorar los sistemas de alerta y establecer protocolos de reunificación familiar durante emergencias.

– Proporcionar capacitación en salud mental para los empleados.

La medida busca reducir los tiempos de respuesta ante ataques y fortalecer la seguridad en campus con recursos limitados. Sin embargo, algunos críticos advierten que el aumento de personas armadas podría generar confusión durante emergencias y aumentar el riesgo de daños accidentales.

Por otra parte, el gobierno de Florida informó que destinará 1,600 millones de dólares, mediante el Fondo para Escuelas Seguras, para apoyar a los agentes de seguridad escolar, tutores y otras iniciativas en los campus.