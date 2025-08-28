Fingió su muerte y dejó a su esposa e hijos para casarse con otra mujer: cuál fue la sentencia del caso que escandalizó a Estados Unidos

El estado de Wisconsin fue escenario de un caso que impactó a todo Estados Unidos. Ryan Borgwardt, un hombre de 45 años, fingió su muerte en un supuesto accidente de kayak para abandonar a su esposa y a sus tres hijos e irse del país.

El hecho movilizó a la justicia local y desató un operativo de búsqueda que se extendió durante semanas. El hallazgo de un kayak volcado y equipo de pesca en el Lago Verde reforzó la idea de un ahogamiento. Sin embargo, las pruebas reunidas demostraron que se trataba de un plan calculado para escapar del país.

La investigación permitió reconstruir cada paso de su desaparición y su posterior huida al extranjero. Finalmente, tras varios meses de incertidumbre, la justicia de Wisconsin emitió sentencia el martes por la noche.

La sentencia de Ryan Borgwardt: revirtió una vasectomía, obtuvo otro pasaporte y volvió arrepentido

Según informó NBC News, Ryan Borgwardt se declaró culpable de un delito menor de obstrucción y recibió una sentencia de 89 días de cárcel, el mismo tiempo que estuvo evadiendo a las autoridades.

Borgwardt se presentó ante el juzgado. Deberá pagar 30 mil dólares y 3 meses de cárcel. Captura wmtv15news.jpg Z FClarin Fotoclarin

El juez del Tribunal de Circuito del Condado de Green Lake, Mark Slate, subrayó que la condena reflejaba “el periodo exacto en que el acusado jugó con los recursos públicos y con la angustia de su familia”. Además, se le impuso el pago de 30.000 dólares por los costos generados en la búsqueda que movilizó buzos, drones submarinos y sonar en más de 7.000 acres del lago.

Durante la audiencia, Borgwardt se presentó vestido con una camisa blanca a cuadros y pantalones grises. Frente al tribunal, declaró: “Lamento profundamente mis acciones y el dolor que causé a mi familia y amigos”. Su abogado, Erik Johnson, sostuvo que su cliente asumió la responsabilidad: “Si no quería regresar, no necesitaba hacerlo. Volvió de Europa para enfrentar las consecuencias de sus actos”.

La fiscal de distrito, Gerise LaSpisa, expuso la magnitud del plan y la determinación de Borgwardt para desaparecer: “Todo su plan para fingir su muerte, para devastar a su familia con el fin de satisfacer sus propios deseos egoístas, dependía de que muriera en el lago y vendiera su muerte al mundo”.

La familia de Borgwardt enfrentó semanas de incertidumbre mientras las autoridades seguían su rastro. Foto: Freepik

Según precisó el jurista, el acusado revirtió una vasectomía, contrató un seguro de vida de gran valor, transfirió dinero al extranjero y obtuvo un nuevo pasaporte para preparar su huida a Georgia, país donde planeaba iniciar otra vida con una mujer a la que había conocido en internet.

Cómo se descubrió el engaño de Borgwardt tres meses después

El plan de Borgwardt se derrumbó cuando una mujer que hablaba ruso se comunicó con los agentes del condado de Green Lake y facilitó el contacto con él. La oficina del sheriff difundió un video de esa conversación en el que se ve al hombre presentándose ante la cámara: “Buenas noches, soy Ryan Borgwardt. Hoy es 11 de noviembre. Son aproximadamente las 10 de la mañana para ustedes. Estoy en mi apartamento. Estoy a salvo, sin problema”.

La fiscal Gerise LaSpisa detalló ante el tribunal cómo se planificó la desaparición. Foto ilustrativa: Stearns County Sheriff’s Office

La investigación determinó que Borgwardt utilizó una lancha inflable para llegar a la costa y luego una bicicleta eléctrica para dirigirse a Madison, desde donde huyó a Canadá y después a Georgia, un pequeño país al sur de Rusia.

Durante tres meses, Borgwardt consiguió mantener la mentira, pero su rastro fue finalmente detectado gracias al pasaporte que había obtenido en Canadá. En diciembre regresó a Wisconsin, donde quedó bajo custodia y se concretó el juicio.