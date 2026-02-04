Finde extra largo: cuándo son los feriados de carnaval

El calendario nacional marca el primer descanso de cuatro días del año. Los detalles de las jornadas festivas y cómo se pagan para los trabajadores

on la llegada del segundo mes del año, las expectativas por el primer descanso prolongado de 2026 comienzan a crecer entre los argentinos. Tras el inicio de la temporada de verano y con el ciclo lectivo a la vuelta de la esquina en varias provincias, el fin de semana de Carnaval se presenta como la oportunidad ideal para una escapada turística o un respiro antes de retomar la rutina plena de marzo.

Este evento, que combina tradición, cultura y color en distintos puntos del país, no solo moviliza a miles de personas hacia destinos clásicos como Gualeguaychú, Corrientes o la Quebrada de Humahuaca, sino que también representa un alivio para quienes planean un descanso sin gastar días de vacaciones. Al tratarse de feriados nacionales, el impacto en la actividad comercial y laboral es total en todo el territorio.

Cuándo caen los feriados de Carnaval 2026

Para este año, el calendario oficial establecido por el Ministerio del Interior confirma que los feriados de Carnaval serán el lunes 16 y el martes 17 de febrero. De esta manera, se conforma un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos, iniciando el sábado 14 y finalizando el martes 17 inclusive.

Es importante recordar que estas fechas tienen carácter de feriado nacional inamovible. Esto significa que, a diferencia de los feriados trasladables, no pueden ser modificados por el Poder Ejecutivo para fomentar el turismo en otras semanas, garantizando así el bloque de descanso en la fecha exacta que dicta el calendario lunar y la tradición católica previa a la Cuaresma.

Cómo se pagan los días trabajados en el fin de semana largo

Al ser considerados feriados nacionales por la Ley de Contrato de Trabajo, rigen normas específicas para quienes deban cumplir tareas durante esas jornadas. Según la normativa vigente, los empleados que trabajen el lunes 16 o el martes 17 de febrero tienen derecho a percibir una remuneración distinta a la de un día habitual.

En términos legales, la jornada se debe liquidar con un recargo del 100%, es decir, se paga doble. A diferencia de los días no laborables, donde el empleador tiene la facultad de decidir si se trabaja o no y la paga es simple, en los feriados nacionales la obligatoriedad del descanso es la norma y su compensación económica es un derecho adquirido para el trabajador que preste servicios.

Este esquema de descanso es el primero de los varios fines de semana XXL que tendrá el 2026. Los próximos descansos de esta magnitud llegarán recién en marzo, con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que este año también generará un puente turístico para potenciar el movimiento interno en el país.