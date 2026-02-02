Financial Times resaltó el boom de compras de argentinos ante la apertura de la economía: furor por Apple, Lego y Stanley

La expansión del comercio electrónico internacional y la flexibilización de políticas aduaneras provocan un alza histórica en la adquisición de productos

El acceso facilitado a la compra online dispara el consumo de marcas internacionales (Apple)

El auge de la demanda de productos importados en Argentina bajo la presidencia de Javier Milei ha desencadenado una transformación profunda en el consumo local, mientras el levantamiento de barreras y la reducción de aranceles conducen a un desplazamiento sin precedentes de bienes extranjeros al país. El significativo incremento de las importaciones de bienes de consumo, que alcanzaron los $11,4 mil millones en 2025, marca un récord anual según datos oficiales citados por Financial Times, en un entorno donde plataformas como Amazon, Shein y Temu emergen como nuevos actores dominantes gracias a los cambios regulatorios adoptados por el gobierno libertario.

La llegada más masiva de productos extranjeros ya impacta el aparato productivo nacional. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas, el sector ha perdido 16.000 puestos de trabajo, lo que representa el 13 % de su fuerza laboral desde la asunción de Milei. La industria textil, históricamente protegida por altos aranceles, solicitó al Congreso la aprobación urgente de normas para limitar la competencia considerada desleal, especialmente por parte de empresas chinas de comercio electrónico.

El flujo de mercancías desde el exterior aumentó de manera exponencial. El volumen de bienes adquiridos por argentinos a través de plataformas internacionales creció unas tres veces respecto al año anterior y sumó un récord de $955 millones en 2025, explicó Financial Times. Al mismo tiempo, las importaciones de bienes de consumo provenientes de China se duplicaron, alcanzando $1.900 millones. Influencers argentinos llenan las redes sociales mostrando sus primeras compras de Shein y Temu; incluso una tienda de reventa de Shein abrió sus puertas en Buenos Aires el año pasado.

El contexto de liberalización avanzó con medidas como la elevación del tope para envíos por courier de $1.000 a $3.000 en noviembre de 2024 y la exención, ahora vigente, que permite a cada individuo importar hasta $400 anuales en bienes libres de aranceles. Esto abrió la puerta a una variedad de opciones antes restringidas: desde computadoras Apple hasta termos Stanley. El sitio Tiendamia vende estos termos, emblemáticos para el consumo de mate, a precios hasta 45 % menores que en la tienda local oficial, agregó el medio.

Santiago García Milán, directivo de Tiendamia, indicó a Financial Times: “Las ventas en Argentina aumentaron un 55 % interanual en 2025”. El entorno ha favorecido especialmente a plataformas todavía minoritarias, pero de rápido crecimiento, donde el miedo previo a que los pedidos quedasen retenidos en la aduana se ha desvanecido casi por completo. Así lo detalló Natacha Izquierdo, directora en la consultora económica Abeceb, quien afirmó: “Solía existir un gran riesgo de que tu pedido del exterior quedara atascado en aduana y nunca llegara. Ahora todo fluye y se observa un gran salto, aunque a partir de una base pequeña”.

A pesar de estos incrementos, Natacha Izquierdo remarcó a Financial Times que el nivel general de importaciones argentinas sigue siendo considerablemente inferior al de otros países de la región. El avance de empresas chinas no ha pasado inadvertido para competidores locales. Mercado Libre, el gigante regional fundado por Marcos Galperin, quien es el argentino más rico y uno de los principales aliados de Milei, respondió presentando en agosto una denuncia ante el Ministerio de Economía. Acusó a Temu de realizar “publicidad engañosa” y “prácticas comerciales desleales”. Más tarde, Temu rechazó estas afirmaciones y el caso llegó a la Corte Suprema argentina, que debe pronunciarse al respecto.

Amazon aprovechó el nuevo marco regulatorio e incorporó en 2024 la entrega gratuita desde Estados Unidos a Argentina. En noviembre, sumó el país a su aplicación Amazon Bazaar de compras a “ultra bajo costo”. Frente a los altos costos de producción y los gravámenes internos, los comercios locales han quedado relegados respecto a la variedad y los precios ofrecidos en las plataformas internacionales, de acuerdo con el análisis de Financial Times.