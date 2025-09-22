Financial Times advierte sobre la fragilidad del plan económico de Milei

Según el artículo firmado por Ciara Nuget, el Banco Central vendió más de 1.000 millones de dólares en tres días para sostener el peso dentro de su banda de flotación, lo que generó dudas entre inversores sobre la viabilidad del esquema.

Advertencias de economistas

Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, advirtió que “no tanto por falta de dólares, sino por la contracción de pesos, el golpe sobre la actividad económica será muy fuerte”.

El ministro Luis Caputo había prometido “vender hasta el último dólar”, pero los especialistas coinciden en que el modelo actual podría forzar un cambio anticipado en el régimen cambiario.