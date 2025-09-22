Financial Times advierte sobre la fragilidad del plan económico de Milei

Fecha: 22 de septiembre de 2025 Lectores: 16
Según el artículo firmado por Ciara Nuget, el Banco Central vendió más de 1.000 millones de dólares en tres días para sostener el peso dentro de su banda de flotación, lo que generó dudas entre inversores sobre la viabilidad del esquema.
Advertencias de economistas
Gabriel Caamaño, de la consultora Outlier, advirtió que “no tanto por falta de dólares, sino por la contracción de pesos, el golpe sobre la actividad económica será muy fuerte”.
El ministro Luis Caputo había prometido “vender hasta el último dólar”, pero los especialistas coinciden en que el modelo actual podría forzar un cambio anticipado en el régimen cambiario.
Impacto financiero y político
En las últimas dos semanas, el peso cayó un 9% y los bonos soberanos en dólares subieron 5,5 puntos porcentuales, reflejando la creciente incertidumbre. El Financial Times concluye que sin nuevas fuentes de divisas o respaldo político, el gobierno podría enfrentar una pérdida de credibilidad y un revés electoral.