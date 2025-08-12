En Francia, una joven grabó desde la ventana de su piso una inquietante silueta que parecía desplazarse flotando por el cielo, a la que algunos internautas han calificado como una «bruja».

El clip muestra la figura suspendida en el aire durante varios minutos, sin movimientos visibles más allá de una leve oscilación, informa 20 Minutos.

Varios expertos en fenómenos paranormales y usuarios de redes sociales han debatido la naturaleza de la figura, que algunos aseguran podría tratarse de un fenómeno paranormal, mientras otros sugieren que se trataría de una ilusión óptica o incluso un montaje digital.

Video

Filmaron a una presunta bruja volando sobre una escoba

Hasta el momento, las autoridades francesas no han emitido comentarios oficiales al respecto, pero el video viral sigue generando un gran interés y múltiples especulaciones, indica 20 Minutos.

¿Es un objeto volador no identificado? ¿Es una «bruja novata» probando su escoba? ¿Es un truco visual? ¿Qué es?.