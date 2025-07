Filmaron a un elefante armado y con casco en una marcha

En redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un elefante desfilando por una calle en Tailandia, portando un casco, un arma automática y con un jinete montado.

El animal luce un uniforme decorado con la bandera del país y la inscripción “Soldado tailandés” en un costado, lo que ha despertado gran sorpresa entre los usuarios por lo inusual de la imagen, informa Canal2tv.

Thai elephant troops brave the rain to support the front line pic.twitter.com/DFJT1TFMhI

La escena no solo muestra al elefante principal, sino que también está acompañado por otros elefantes, todos en una formación que parece corresponder a una marcha organizada.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales, desde admiración por la coordinación y disciplina. Por ahora, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el motivo o contexto exacto del desfile.