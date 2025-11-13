Filas en el banco de alimentos, multimillonarios en la Casa Blanca

El cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos ha terminado, pero hay dos conjuntos de imágenes de estas últimas semanas que podrían perdurar mucho más allá.

La primera imagen muestra las largas colas que se extienden desde los bancos de alimentos después de que la administración Trump optara por no utilizar los fondos disponibles para mantener el flujo completo de los beneficios de cupones de alimentos a millones de estadounidenses pobres este mes, y luchara contra las resoluciones federales que le exigían que pusiera a su disposición la totalidad de los beneficios.

La segunda, publicada en redes sociales por el propio presidente Donald Trump, muestra su flamante baño en la habitación Lincoln, renovado con accesorios dorados y mármol.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma la ley de financiación para poner fin al cierre del Gobierno estadounidense, en la Casa Blanca, en Washington D. C.. REUTERS/Kevin Lamarque

Los demócratas forzaron el cierre del gobierno para poner a los republicanos a la defensiva ante el aumento del costo de la atención médica, pero luego cedieron sin lograr una victoria política tangible.

Sin embargo, el cierre también puso de manifiesto la marcada diferencia en el trato que el presidente da a ricos y pobres, prácticamente dejando en bandeja de plata los ataques de sus oponentes, quienes se apresuran a criticar duramente a la administración por el problema de la asequibilidad de la atención médica en Estados Unidos.

A continuación, explico cómo.

Recortes drásticos en la ayuda a los pobres

Cuando comenzó el cierre del gobierno, Trump prometió usarlo para “deshacernos de muchas cosas que no queríamos”, diciendo que esas cosas serían “cosas demócratas”.

Una de esas cosas resultó ser la ayuda federal para los hambrientos, llamada beneficios SNAP, de la cual depende 1 de cada 8 estadounidenses para comprar alimentos.

Esos beneficios continuaron fluyendo durante las primeras semanas del cierre.

Pero a finales del mes pasado, el gobierno anunció que no utilizaría una reserva de emergencia de 5 mil millones de dólares para cubrir los beneficios en noviembre, lo que desencadenó semanas de litigios en los que el gobierno se opuso a la financiación de los cupones de alimentos en cada paso, incluso llegando a pedir a los estados que «deshicieran» cualquier medida que hubieran tomado para mantener el flujo completo de los beneficios el fin de semana anterior.

Tony Romm, de The New York Times, escribió el miércoles sobre cómo la falta de financiación sin precedentes es mayor que el cierre del gobierno de 43 días, porque “parecía erosionar la garantía fundamental de que el gobierno protegería a las familias más vulnerables de cualquier daño”.

La administración ya había tomado medidas para recortar el programa SNAP con su emblemática ley de política interna, que añadía nuevos y estrictos requisitos laborales que podrían, en la práctica, dejar fuera del programa a 2,4 millones de personas, ya sea porque no cumplen esos requisitos o porque no presentaron la documentación para demostrarlo.

Esa ley recorta drásticamente Medicaid al reducir la ampliación de la cobertura para los trabajadores pobres prevista en la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act).

Fiesta para donantes y amigos adinerados

Trump, cuya administración está repleta de multimillonarios, ha mostrado pocas reservas a la hora de congraciarse con los ricos durante el cierre del gobierno, ni sobre la imagen que proyectaba convertir la Casa Blanca en un opulento patio de recreo mientras esto ocurría.

El miércoles por la noche, por ejemplo, tiene previsto ofrecer una cena privada en la Casa Blanca con ejecutivos de Wall Street, entre ellos Jamie Dimon.

Ofreció una cena para donantes de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca aproximadamente dos semanas después del inicio del cierre del gobierno.

Y, por supuesto, asistió a una glamurosa fiesta de Halloween en Mar-a-Lago, donde los invitados se vistieron de flappers y la temática fue «Una pequeña fiesta nunca mató a nadie», una frase de una canción de la película «El gran Gatsby».

Pero después de que los candidatos republicanos fueran derrotados en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada por los demócratas que hablaron del costo de la vida, Trump ha tomado algunas medidas, escribió Erica Green del Times esta semana, que sugieren que sabe que necesita ser un mejor comunicador sobre la asequibilidad.

Mensaje

Durante el fin de semana, escribió en redes sociales que «todos» (excepto las personas de altos ingresos) recibirían cheques de «dividendo» arancelario de 2000 dólares por persona, un desembolso que recuerda a los cheques de ayuda por la pandemia que envió por correo a los estadounidenses durante su primer mandato.

La semana pasada, anunció un plan para reducir el precio de los medicamentos más populares para bajar de peso.

Recientemente afirmó, erróneamente, que «casi no hay inflación».

Trump es un presidente que ascendió al poder presentándose como populista y que ganó un segundo mandato, en parte, prometiendo reducir el gasto público.

Hace tiempo que los demócratas intentan desmentir esta imagen, pero quizá no esperaban que él mismo la pusiera en evidencia durante el cierre del gobierno.

