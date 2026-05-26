FIFA confirmó el centro de entrenamiento donde se instalará la Scaloneta en el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá 2026

FIFA confirmó este lunes los campamentos oficiales de las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo 2026. Tal como se esperaba, la selección argentina, conocida como la Scaloneta, se alojará en el Compass Minerals National Performance Center, un centro de entrenamiento de última generación perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS.

Solo dos equipos, Panamá y Egipto, tendrán su concentración en Canadá, mientras que siete selecciones — Colombia, Irán, Corea del Sur, Sudáfrica, Uruguay, Túnez y México — establecerán su campamento base en territorio mexicano, de cara al inicio del torneo el próximo 11 de junio.

La elección de Kansas City representa una ventaja estratégica para Argentina, dado que el Mundial se desarrollará en tres países y con grandes distancias entre sedes. La ubicación central de la ciudad en el mapa hace que sea muy codiciada, ayudando a minimizar los traslados largos que la FIFA intenta evitar.

El debut argentino será el martes 16 de junio en el Estadio Arrowhead de Kansas City, Misuri, contra Argelia. Para los siguientes partidos, ante Australia (lunes 22 de junio, 14 horas) y Jordania (sábado 27, 23 horas) — ambos en Dallas — el equipo solo deberá realizar un vuelo de dos horas, e incluso se instalaría ahí a principios de junio, antes de los amistosos previos contra México y Honduras, que podrían tener lugar en Las Vegas y Miami, respectivamente.

“Más de una docena de los 42 equipos clasificados visitaron Kansas durante el último año y diría que diez han estado aquí más de una vez, lo cual es bastante increíble”, declaró Pam Kramer, directora general del Comité Organizador local Kansas 2026, en una mesa redonda con la prensa.

Además de Argentina, Argelia (Universidad de Kansas), Inglaterra (Complejo deportivo de Swope) y Países Bajos (actual instalación de entrenamiento de KC) también tendrán su base en esta ciudad, conocida como la cuna del jazz.

El Compass Minerals National Performance Center, inaugurado en enero de 2018, cuenta con tres canchas de fútbol con medidas internacionales y dos de césped sintético. Al centro de estas se encuentra un gimnasio de dos pisos equipado con aulas, espacios para videoanálisis y una plataforma de observación.

El centro incluye un avanzado laboratorio de rendimiento deportivo con cámaras hiperbáricas para el tratamiento de lesiones musculares, piscinas de crioterapia y una sala de recuperación. Además, dispone de tres aulas con paredes móviles, seis salas de descanso, una amplia cafetería y áreas para eventos, donde se pueden instalar espacios recreativos según necesidad.

En cuanto a los equipos que se alojarán en México, Sudáfrica, rival de México en el partido inaugural que se jugará en el Estadio Azteca, tendrá su campamento en Pachuca, Hidalgo, ubicado a 90 kilómetros al norte de la capital mexicana. Este equipo integra el grupo A junto a México, Corea del Sur y República Checa.

Corea del Sur se concentrará en Guadalajara, Jalisco, en las instalaciones del club Chivas de Guadalajara, uno de los más importantes de la liga local. Por su parte, México, dirigido por Javier Aguirre, ubicará su cuartel general en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, situado al sur de Ciudad de México, cerca del Estadio Azteca.

Irán, integrante del grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, tendrá su base en Tijuana, Baja California, en las instalaciones del equipo Xolos de Tijuana de la liga local, a pesar de no disputar partidos en México. Claudia Sheinbaum, presidenta de Ciudad de México, confirmó que Estados Unidos solicitó que la selección iraní no pernocte en su territorio, por lo que México ofreció hospedar al equipo.

Colombia, que forma parte del grupo K junto con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, trabajará en Guadalajara, en las instalaciones del club Atlas. El debut colombiano será el 17 de junio ante Uzbekistán en el Estadio Azteca; el 23 enfrentará a RD Congo en Guadalajara y cerrará la fase de grupos frente a Portugal el 27 de junio en Miami.

Uruguay, del grupo H junto a España, Cabo Verde y Arabia Saudí, concentrará en Cancún, Quintana Roo, en el Mayakoba Training Center. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa solo jugará un partido en México, el 26 de junio contra España en Guadalajara.

Finalmente, Túnez, que integra el grupo F con Países Bajos, Japón y Suecia, se alojará en Monterrey, Nuevo León, en el norte de México.