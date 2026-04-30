Fiebre aftosa: una delegación de Sudáfrica visitó un laboratorio argentino de salud animal en el marco de la emergencia sanitaria

Biogénesis Bagó recibió en su planta de Garín a una delegación sudafricana encabezada por el ministro de Agricultura, John Henry Steenhuisen, en el marco de la emergencia sanitaria causada por la fiebre aftosa, que está generando importantes pérdidas para los productores de ese país y afectando de manera significativa su economía y exportaciones.

El ministro y su comitiva arribaron a Argentina con el objetivo de conocer las instalaciones, procesos y tecnologías de Biogénesis Bagó, una de las pocas compañías a nivel mundial con la capacidad de proveer vacunas formuladas en diversas combinaciones para los siete serotipos del virus de la fiebre aftosa circulantes.

“Quedaron muy impresionados por nuestra capacidad industrial, técnica y científica. Gracias a la inversión en investigación y desarrollo, junto con nuestra capacidad logística, nos posicionamos como un actor clave ante el incremento de la demanda de vacunas para virus SAT”, señaló Esteban Turic, CEO de Biogénesis Bagó.

La delegación sudafricana estuvo integrada, además del ministro Steenhuisen, por Light Litha Magigxa, director ejecutivo del Consejo de Investigación Agrícola (ARC, por sus siglas en inglés); Jacob Modumo, director ejecutivo interino de Onderstepoort Biological Products (OBP); y representantes de importantes organizaciones y asociaciones de productores locales, como AgriSA, Red Meat Industry Services (RMIS) y la Asociación de Agricultores Africanos de Sudáfrica (AFASA).

Sudáfrica ya ha iniciado la campaña de vacunación con Bioaftogen, tras recibir un envío inicial de 2,5 millones de dosis para la emergencia sanitaria. En línea con el compromiso original de proveer 6 millones de dosis, Biogénesis Bagó confirmó la disponibilidad inmediata de 3,5 millones adicionales, cuyo envío estará condicionado a la aprobación de los procesos regulatorios y a los requisitos del programa sudafricano.

Además, la empresa se comprometió con las autoridades sudafricanas a garantizar un suministro regular y sostenido, no solo para proteger el ganado con vacunas de alta calidad, sino también para transferir conocimientos y experiencia en la gestión de emergencias sanitarias, con el fin de recuperar la condición sanitaria del país y facilitar su reincorporación a los mercados internacionales.

Desde Biogénesis Bagó destacaron que este liderazgo se sustenta en más de 70 años de inversión continua en investigación y desarrollo, lo que le permite abastecer a 35 países que buscan proteger su producción ganadera contra la fiebre aftosa, evitando así pérdidas productivas que impactan en sus economías y en la seguridad alimentaria.

La compañía se encuentra en una posición estratégica debido a los recientes brotes de la cepa SAT de fiebre aftosa, tradicionalmente confinada al sur de África, que ahora se han detectado en Asia. Esta situación ha alterado la cadena de suministro, afectando tanto la provisión de alimentos como el acceso a vacunas necesarias para controlar la enfermedad.

Recientemente, Biogénesis Bagó y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) firmaron un acuerdo que representa un avance estratégico para el sistema sanitario nacional, mejorando la capacidad de prevención y control de la fiebre aftosa ante la posible introducción de nuevas variantes del virus.

La disponibilidad de reservas estratégicas de cepas extra regionales, a partir de los stocks propios de la empresa, permitirá optimizar la capacidad de respuesta en situaciones críticas.

“Esto es posible gracias a nuestra capacidad industrial y a un sólido sistema logístico global, que facilita la disponibilidad y el acceso a los productos. Este sistema, en el que la rapidez y precisión operativa son clave, garantiza una respuesta sanitaria eficiente”, concluyó Turic.