Festejos trágicos: un joven murió decapitado y otros tres sufrieron heridas por manipular pirotecnia en un mortero tras la final del Mundial

Los festejos por la final del Mundial 2026, en la que Argentina quedó como subcampeona tras perder por un gol ante España, terminaron en tragedia en un barrio de las bardas de Neuquén. Un joven de 24 años falleció decapitado y sus tres amigos resultaron gravemente heridos al manipular pirotecnia profesional introducida en un mortero casero.

La explosión ocurrió el domingo por la noche, después de la transmisión del partido celebrado en Nueva Jersey, en un terreno descampado del barrio Z1, ubicado en la zona oeste de la capital neuquina, donde se encuentran las bombas de agua de la empresa Epas.

Los cuatro jóvenes fueron encontrados tendidos en el suelo con diversas lesiones ocasionadas por la gran potencia del artefacto pirotécnico, conocido como «torta grande», que habían encendido con una mecha y colocado dentro del mortero, aparentemente de fabricación artesanal.

Fuentes policiales confirmaron que los jóvenes eran familiares y que entre los heridos había un adolescente de 13 años. De inmediato, los tres lesionados fueron trasladados al hospital Heller, mientras que en el lugar se constató la muerte del joven de 24 años.

La justicia inició una investigación para determinar el tipo de material explosivo utilizado, dado que no correspondería a productos de venta libre, y cómo fue colocado en el mortero casero.

El jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, explicó a radio LU5 que se trataba de “un material de pirotecnia que no es de venta libre, y debe ser manipulado y activado por personas capacitadas”. Agregó que “tiene una mecha que se introduce en un elemento como un mortero, y en este caso se trataba de un mortero de fabricación casera”.

El funcionario detalló que este tipo de artefacto posee “una carga peligrosa” y su venta está limitada a empresas especializadas en espectáculos públicos, que deben seguir estrictos protocolos. Respecto a la dinámica del incidente, el comisario indicó que “la explosión provocó una herida gravísima en una de las personas, prácticamente decapitándola”.

Este lunes, los tres heridos permanecían fuera de peligro, ya que sus lesiones no fueron consideradas de gravedad.

### Prohibición y dificultades para controlar la pirotecnia en Neuquén

En Neuquén rige desde hace más de una década una prohibición sobre el uso de pirotecnia, con el fin de proteger la salud de las personas, el bienestar de los animales y prevenir incendios. Sin embargo, el comisario Barroso señaló que el material secuestrado en el lugar del accidente “proviene de Santa Fe”, provincia donde no rige la misma prohibición.

“El control es muy difícil”, reconoció, y añadió que “en nuestra provincia está prohibida su venta, pero en otras no”. Lamentó además la facilidad con la que una “familia trabajadora” pudo acceder a este material ilegal en Neuquén.