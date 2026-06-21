Fernando Burlando confirmó posible juicio de Florencia Peña a Nicolás Occhiato

La falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, que Florencia Peña emitió por error al aire, desató un escándalo de gran magnitud. Como consecuencia, la conductora fue apartada de su programa, junto con sus productores. Sin embargo, el conflicto podría profundizarse, ya que está en análisis la posibilidad de que Peña inicie acciones legales contra Nicolás Occhiato y Luzu TV.

En diálogo con TN Show, Fernando Burlando, abogado de la actriz, afirmó que están evaluando las medidas a seguir: «Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico», sostuvo. Burlando explicó que «la rescisión fue unilateral. La sacaron inmediatamente, lo cual es posible, pero debería haberse notificado con un mes de anticipación por otra vía».

El letrado también comentó sobre el estado anímico de Peña tras el incidente: «Está muy golpeada y muy afectada».

Días atrás, Peña se manifestó públicamente sobre el manejo de la situación por parte de Occhiato. En una entrevista en Intrusos (América), reconoció: «Ustedes saben cómo soy, pongo el cuerpo por la gente que quiero y hubiera hecho otra cosa, pero no significa que estuvo mal, es su personalidad y pensó que eso estaba bien».

La actriz reveló además que intentó evitar los despidos: «Hablé hasta con mi productora, a quien banco a muerte porque ella también cometió un error. Tenemos una relación muy linda, están muy tristes por lo que pasó y la situación no fue fácil para nada. Todos fuimos parte de esa culpa». Sin embargo, agregó: «Les juro por mi vida que lo primero que hice cuando salí del aire fue pedir que no los echaran, pero no me dieron bola».

De esta manera, Peña evidenció su desacuerdo con las decisiones tomadas internamente en Luzu TV tras estallar la polémica. Mientras tanto, su representante legal continúa evaluando las posibles acciones judiciales que podrían iniciar.