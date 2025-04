Feriado del 2 de abril: no habrá atención en los bancos durante 24 horas

Las sucursales de todo el país permanecerán cerradas y no se ofrecerá asistencia presencial. Las operaciones digitales seguirán habilitadas.

Este 2 de abril, todos los bancos de Argentina cerrarán sus puertas por 24 horas debido al feriado en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La medida fue ratificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación 99321 y afectará a todas las entidades financieras del país, sin excepción.

Durante la jornada, no habrá atención al público en ninguna sucursal, lo que significa que los clientes no podrán realizar trámites presenciales ni recibir asistencia personalizada.

Sin embargo, los cajeros automáticos seguirán operativos, permitiendo extracciones, depósitos y consultas de saldo. Además, las plataformas de banca digital continuarán habilitadas para transferencias, pagos y demás operaciones en línea.

Esta situación ya estaba contemplada en el calendario de feriados bancarios del 2025 que el BCRA publicó a principios de año. Además del feriado del 2 de abril, en el mismo mes también se verán afectadas las actividades bancarias los días 17 y 18 por Semana Santa y el 1 de mayo por el Día del Trabajador.

Aunque las oficinas físicas no funcionen, el sistema digital garantiza que los usuarios puedan acceder a sus cuentas y realizar operaciones habituales desde sus dispositivos móviles o computadoras. No obstante, desde el Banco Central aconsejan prever movimientos financieros antes del feriado para evitar inconvenientes.

Esta interrupción en la atención bancaria se enmarca en el respeto y homenaje a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha significativa en el calendario nacional que invita a la reflexión y el reconocimiento.

Cuáles son los próximos feriados bancarios en 2025

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día de la Raza

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad .