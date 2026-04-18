Femicidio seguido de suicidio: hallan muertos a dos estudiantes en Rosario

Dos jóvenes estudiantes fueron encontrados sin vida durante la madrugada del viernes en Rosario. Se trata de Sophia Civarelli y Valentín Alcida, quienes eran novios y cursaban la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario.

Inicialmente, la causa fue caratulada como muerte dudosa, pero ahora se investiga como un femicidio seguido de suicidio. Los hechos sucedieron a pocas cuadras de distancia.

Sophia Civarelli, de 22 años recién cumplidos, era oriunda de Villa Amelia, una localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Rosario. Vivía allí con su madre y viajaba con frecuencia para asistir a la facultad. En la universidad conoció a Valentín Alcida, también estudiante de Psicología. Hace algunos meses decidió mudarse con él para evitar los viajes diarios.

Valentín Alcida, también de 22 años, provenía de Los Surgentes, en la provincia de Córdoba. Se había mudado a Rosario para estudiar la misma carrera. En sus redes sociales, solía compartir fotos en las que expresaba afecto hacia Sophia, con mensajes como “Qué mujer”, “Te amo, preciosa” y “Mujer hermosa”.

Según informó la fiscal Carla Ranciari, los vecinos del departamento donde convivían los jóvenes los habían visto en algunas ocasiones pero no los conocían. La noche en que ocurrieron los hechos no escucharon gritos, golpes ni ruidos extraños.

La investigación continúa abierta y se espera analizar diversos elementos para esclarecer lo sucedido. El próximo paso será peritar los celulares de ambos y recopilar testimonios y otras pruebas.