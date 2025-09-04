Femicidio en Mendoza: asesinan a mujer en discusión por muebles

4 de septiembre de 2025 Lectores: 32

Una mujer de 57 años fue asesinada a puñaladas por su expareja. El hecho ocurrió este martes durante una pelea por la división de bienes tras la separación.

Una discusión por la división de muebles terminó en femicidio este martes en Mendoza. Sandra Norma Sánchez, de 57 años, fue asesinada a puñaladas por su expareja.

El hecho ocurrió en una vivienda de la calle Rópolo al 6500. Enzo Manuel Valdovino llegó al lugar con la excusa de retirar sus pertenencias.

La discusión escaló rápidamente en violencia. Valdovino apuñaló a Sandra en la axila izquierda. Los vecinos acudieron a ayudar tras escuchar los gritos.

«Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé», declaró el agresor a los vecinos mientras la víctima agonizaba. Los testigos intentaron reanimarla con RCP, pero fue inútil.

El femicida permaneció en el lugar hasta que la policía llegó y lo detuvo. Fue rescatado de un grupo de vecinos que intentó lincharlo.

La fiscal Claudia Alejandra Ríos imputará a Valdovino por homicidio agravado por violencia de género. Este delito conlleva prisión perpetua como única pena.

Nota: La información se basa en datos reportados. Se desconoce si existían antecedentes previos de violencia o denuncias.