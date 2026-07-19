Femicidio en José C. Paz: la buscaban desde el lunes y apareció en el pozo ciego de la casa de su vecino

Tras seis días de intensa búsqueda, el cuerpo de Karina Cáceres, de 22 años, fue hallado en el fondo de un pozo ciego en José C. Paz. Por este femicidio fue detenido un vecino de la víctima, quien, tras huir a la provincia de Chaco, se presentó de manera espontánea en una comisaría para confesar el crimen.

Karina, madre de un niño de 7 años, fue vista por última vez en la madrugada del domingo 12 de julio. Su pareja, Ramón David Barrionuevo, denunció su desaparición el lunes 13, asegurando que luego de una discusión por celos ella se había ido a dormir y que al despertar ya no estaba en la vivienda.

La clave para avanzar en la investigación surgió gracias a las cámaras de seguridad, que captaron alrededor de las 6 de la mañana del día de su desaparición a Karina caminando por las calles Finlandia y Austria, acompañada por un hombre y llevando una bicicleta.

Al difundirse estas imágenes el 18 de julio, la familia del sospechoso lo identificó inmediatamente: Ignacio Daniel González, de 35 años. La sospecha sobre González se confirmó cuando él mismo llamó a sus familiares para confesar que había asesinado a Karina y que había arrojado su cuerpo al pozo ciego de su casa.

Con esta información, la Justicia ordenó un allanamiento urgente en una vivienda de la calle Suecia al 4200, donde bomberos y peritos recuperaron el cuerpo de la joven, según informó el medio local SM Noticias.

En el lugar, los investigadores secuestraron pruebas contundentes, entre ellas prendas que coincidirían con las que usaba el agresor en el video y la bicicleta de Karina, que había sido cortada en varios pedazos en un intento por ocultarla.

Mientras se realizaba el operativo en Buenos Aires, González ya se encontraba a más de mil kilómetros de distancia, en la localidad de Charata, Chaco, donde había viajado el mismo día en que se denunció la desaparición. Finalmente, acorralado por su propia confesión a sus familiares, se entregó en una comisaría local y quedó detenido.

La causa, que en un principio se investigaba como averiguación de paradero, fue recaratulada como femicidio. La Justicia bonaerense solicitó la extradición del detenido y ordenó la autopsia para determinar la mecánica del asesinato de la joven.