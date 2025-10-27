Femicidio en Andresito: un policía asesinó a su expareja y luego se quitó la vida

El hecho ocurrió en el barrio 80 Viviendas. La víctima, Daiana Raquel Da Rosa, era oficial de la Comisaría de la Mujer. El autor, Natanael Comes, también integrante de la fuerza, se disparó tras el crimen y falleció minutos después en el hospital.

Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su expareja, también integrante de la fuerza, y luego se quitó la vida en la localidad de Comandante Andresito.

El hecho se registró alrededor de las 21:45 del domingo en una vivienda del barrio 80 Viviendas, donde residía la víctima, identificada como la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa, quien prestaba servicios en la Comisaría de la Mujer.

El autor del crimen fue el Oficial Ayudante Natanael Comes, de la Comisaría jurisdiccional, quien tras atacar a la joven se efectuó un disparo con su arma reglamentaria. Fue trasladado al hospital local, donde murió a las 23:58 a raíz de la gravedad de la herida.

Según las primeras averiguaciones, ambos habían mantenido una relación de concubinato que terminó meses atrás. No existían medidas judiciales ni antecedentes previos vinculados al vínculo.

Vecinos del lugar alertaron a la Policía al escuchar gritos y disparos. Cuando una comisión llegó al domicilio, Comes efectuó nuevos disparos desde el interior de la vivienda. Tras el operativo, los efectivos confirmaron el fallecimiento de la oficial y hallaron al agresor gravemente herido. Fue trasladado con signos vitales al centro de salud, donde finalmente falleció minutos antes de la medianoche.

En paralelo, trascendió un mensaje de despedida que el propio efectivo envió a un grupo interno de la fuerza, donde reconoció el hecho y se disculpó con sus compañeros: “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”, escribió antes de dispararse.

Por disposición de la Jefatura de Policía, se dispuso la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, Policía Científica y la División Investigaciones de la Unidad Regional V, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción en turno, para el esclarecimiento total del hecho.