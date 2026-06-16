Femicidio de Agostina Vega: declara Claudio Barrelier y podrían sumarle nuevos agravantes a la acusación en su contra

Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio de la adolescente de 14 años Agostina Vega en Córdoba, será indagado nuevamente este martes por el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales II de Córdoba. El exempleado municipal de 34 años está imputado por femicidio, aunque en esta audiencia podrían incorporarse nuevos agravantes a la acusación en su contra.

Según informaron medios locales, el fiscal evalúa incluir como agravante el homicidio criminis causae, que implica matar para ocultar un delito previo. Asimismo, se analiza la posibilidad de agregar la premeditación como agravante.

La declaración de Barrelier está prevista para el mediodía y será presencial; sin embargo, el acusado podría abstenerse de responder preguntas si así lo desea. El detenido fue dado de alta la semana pasada tras ser internado por el equipo médico y psicológico del penal debido a la detección de ideas suicidas.

La investigación sostiene que Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque, intentando luego desaparecer el cuerpo. En este proceso, surgieron nuevos sospechosos que podrían ser indagados este miércoles.

Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier de 47 años, y Soledad Andreani, expareja del acusado de 43 años, se encuentran detenidos y procesados por encubrimiento agravado, al haber colaborado en la ocultación del crimen. No se descarta que en las próximas horas se añadan agravantes a estas acusaciones.

Fassetta, quien vivía con Barrelier en el barrio Cofico, es señalado como parte de la barra brava del club Instituto de Córdoba, al igual que el principal sospechoso. En una conversación con Clarín, admitió que ambos se conocieron en la cancha.

Andreani, empleada del bar clausurado Wachitas y pareja de Barrelier durante cuatro meses, es propietaria del Ford Ka que, según la pesquisa, fue utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hacia un descampado.

Carlos Nayi, abogado de la madre de la víctima, declaró a El Doce TV que esta etapa es fundamental. “Es una semana sumamente relevante en la recta final de la investigación de un crimen atroz. Esta querella viene solicitando que se amplíe la imputación a Barrelier por homicidio criminis causae y por alevosía”, señaló.