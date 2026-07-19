Felipe Contepomi, en llamas tras la polémica derrota de Los Pumas ante Inglaterra: el motivo por el que cortó la conferencia a los cuatro minutos

La tensión en el vestuario fue palpable. Tanto es así que el entrenador Felipe Contepomi decidió suspender la conferencia de prensa a los cuatro minutos de iniciada. La música que se escuchaba desde el vestuario inglés fue considerada por Contepomi como una falta de respeto que agravó el ambiente tras la derrota, por lo que prefirió evitar enfrentarse a las preguntas, que inevitablemente se centrarían en la actuación arbitral y la sensación de que decisiones externas influyeron en el resultado.

Antes de ingresar a los camarines, la tensión quedó en evidencia en pantalla, ya que tanto Contepomi como el capitán Julián Montoya deben cumplir con el compromiso de brindar sus impresiones para la cadena que transmite los partidos. Es un trámite obligatorio, aunque no siempre se tenga disposición. Primero habló Montoya, quien con su habitual diplomacia evitó generar polémica: “Siempre hablo de enfocarnos en lo que nosotros podemos controlar. No estoy en posición de presionar al árbitro y, además, uno de nuestros valores es aceptar que él tiene la autoridad. Pero también creo que, si ese tackle no ocurre, es try y eso hace que llegue el segundo jugador. No puedo decir mucho más porque me podrían suspender, así que me voy a guardar algunas cosas. Para mí era penal”.

Minutos después, Contepomi intentó seguir una línea similar, aunque su deseo de expresarse fue frenado por el temor a una posible sanción disciplinaria, luego de que la semana pasada el entrenador argentino de Italia, Gonzalo Quesada, fuera duramente castigado por cuestionar al árbitro. “No quiero opinar nada más porque me estás haciendo preguntas que me obligan a hablar del árbitro y la verdad no quiero porque me van a sancionar. Así que, por favor, vayamos por otro lado”, manifestó visiblemente molesto ante ESPN, cadena que posee contrato exclusivo con la UAR y generalmente no genera incomodidades en sus entrevistas.

Antes de intentar desviar la conversación, Contepomi se refirió a la decisión del TMO en la jugada final que generó polémica: “Es una decisión que nos puede gustar o no, uno se queda con el final, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que mejorar: el partido no se pierde ahí ni tampoco se hubiera ganado o empatado en esa jugada. El tema es por qué siempre tenemos que ir a buscar el partido. Debemos corregir cosas para no estar siempre en esa situación. En un minuto recibimos dos amarillas, estábamos 14 puntos abajo y cuesta volver. Valoro el empuje de los muchachos, pero tenemos que seguir mejorando”, sostuvo aún en la cancha.

En la misma línea, Montoya hizo una autocrítica: “Tenemos que controlar mejor determinadas situaciones. Enfrente había un muy buen equipo. Inglaterra es muy fuerte en el reseteo del scrum y maneja muy bien esos tiempos. Es necesario revisar las decisiones que tomamos en ese aspecto y trabajar para evitar que se repitan. Debemos ser mejores. Nos marcaron con facilidad y terminamos sufriendo varias tarjetas amarillas. Hay que mirar hacia adentro y mejorar muchísimo. Me quedo con la forma en que fuimos a buscar el partido hasta el final”.