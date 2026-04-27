Federico Lorenz: «Los discursos totales y de lógica binaria son muy tramposos»

Federico Lorenz es escritor, historiador y docente, reconocido por su profunda investigación sobre la guerra de Malvinas y su relación con la identidad nacional argentina. Apasionado lector de literatura náutica y de poetas como Robert Graves y Wilfred Owen, quienes combatieron en la Primera Guerra Mundial, Lorenz es uno de los principales especialistas en la materia y ofrece una mirada integradora sobre la causa Malvinas, vinculándola con las raíces mismas del nacimiento de la nación argentina.

Hace 17 años publicó *Malvinas: una guerra argentina* (Sudamericana), uno de los primeros estudios en abordar las complejas aristas políticas y sociales del conflicto, obra que acaba de ser reeditada en una versión revisada y actualizada. En diálogo con Clarín, antes de su presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Lorenz —quien fue director del Museo Malvinas, es doctor en Ciencias Sociales e investigador independiente del Conicet— reflexiona sobre la vigencia de su libro, que se resiste a los discursos dogmáticos, y sobre las narrativas actuales en torno a las Islas, así como sobre la Argentina que podría recuperar su soberanía.

Al ser consultado sobre cómo ha cambiado la percepción social en torno a la guerra desde la primera edición de su obra, Lorenz señala que, aunque el conflicto terminó hace décadas, la discusión sobre cómo vivirla y narrarla persiste. “Las discusiones se han corrido hacia la derecha, lo que también ha influido en la forma en que se habla de la guerra y la posguerra de Malvinas, vinculándola con la dictadura y la posdictadura, uno de los ejes centrales del libro”, explica. Destaca que el culto patriótico a los muertos en términos sagrados sigue muy vigente y se renueva en un contexto de polarización política y falta de guías claras. Advierte sobre el peligro de discursos totalizantes y binarios, que simplifican la historia y ocultan sus múltiples dimensiones: “Son tramposos y políticamente peligrosos, porque en nombre de la patria no deberían anularse los debates”.

Respecto a la recepción actual de un libro que problematiza la causa Malvinas, anticipa críticas por parte de grupos nacionalistas con una visión distinta a la suya. Para Lorenz, resulta más pertinente hablar de soberanía popular que de soberanía nacional, un concepto que ejemplifica con la canción del Mundial pasado, donde se menciona “los pibes de Malvinas”, reflejando el arraigo popular de 1982. En su opinión, esto tiene que ver con el origen social de la mayoría de los combatientes, más que con la cuestión territorial.

Lorenz también destaca la diversidad de experiencias a lo largo del país durante la guerra. Señala que la historia se cuenta mayormente desde Buenos Aires, una mirada porteño-céntrica que oculta realidades regionales. Por ejemplo, el recibimiento a los excombatientes varió considerablemente según la región, algo que su investigación regional documenta. “Es fundamental conocer el territorio para entender el impacto de Malvinas”, subraya.

Sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en el acto del 2 de abril, donde habló de empezar a saldar “la deuda histórica” con las Fuerzas Armadas y anunció un homenaje a los veteranos para el próximo año, Lorenz considera que debe situarse en un contexto histórico más amplio. Reconoce que, aunque tardíamente, hubo gestos de reconocimiento oficial, pero no se subsanó el abandono sufrido tras la dictadura y en los primeros años de democracia, un problema que dejó una marca social profunda. Con respecto al homenaje anunciado, opina que será “una distinción más” y advierte que, dada la política general de Milei y su trato particular hacia Malvinas, podría resultar una burla. Explica que a los sectores libertarios “no les importan las Malvinas”, pero sí a algunos de sus votantes, y el gesto parecería destinado a estos últimos.

En cuanto a la posibilidad de avanzar hacia una recuperación de la soberanía sobre las Islas, Lorenz señala que primero es necesario «definir qué proyecto de país queremos». Advierte que cualquier solución satisfactoria llevará mucho tiempo y que esa demora favorece a Gran Bretaña. Recuerda que antes de la guerra de 1982 existían vínculos materiales entre Argentina y Malvinas, como empresas estatales presentes allí, que hoy ya no existen. Esta pérdida complica aún más la construcción de una política diplomática argentina eficaz y reduce la posibilidad de reivindicar la guerra como una gesta.

A modo de ejemplo concreto, comenta que durante su gestión en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur recibieron el archivo de un mayorista de Comodoro Rivadavia que incluía pedidos semanales hacia las Islas, incluso de “adobo para pizza”, un producto que, explica, se introdujo en la dieta isleña por empleados argentinos que vivían allí. Añade que aún perduran palabras en español en la toponimia local, como “camp” derivado de “campo”. Esa pequeña comunidad, que continúa siendo reducida, mantuvo un vínculo cultural con Argentina que hoy no se sabe qué habría sucedido con el tiempo, si la historia hubiera seguido otro rumbo. Lorenz destaca que la guerra supuso un retroceso y que existe una responsabilidad argentina que a menudo se elude, apoyándose en relatos que asignan total culpa al enemigo externo.

Sobre por qué se elude esa responsabilidad, Lorenz plantea que en la política interna “conviene más no resolver el conflicto”, ya que la causa Malvinas funciona como un “argentinómetro” para medir la legitimidad de diferentes fuerzas políticas. Por eso, subr