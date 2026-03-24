Fede Bal reavivó su pelea con Coscu: la fuerte respuesta del streamer

Aunque su relación con Evelyn Botto generó un fuerte revuelo mediático, Federico Bal busca mantenerse alejado de la exposición para vivir su romance en calma. Sin embargo, la polémica volvió a tocar su puerta al reavivar su enfrentamiento con el streamer Martín Pérez Di Salvo, más conocido como Coscu, quien no dudo en responderle mediante sus redes sociales.

Para empezar, el hijo de Carmen Barbieri explicó el origen del conflicto, que comenzó hace varios años y aún hoy sigue vigente entre ellos.

“Con el tema del stream… yo soy malo streameando. Estaba jugando un juego que me gusta y prendí una vez porque me gustaba jugar con mis amigos”, develó Federico en el canal de YouTube Nuestro Punto de Vista.

De esta manera, segundos más tarde, Bal reveló que fue durante aquella transmisión en vivo cuando se produjeron los primeros chispazos con el streamer, producto de su propio desconocimiento sobre el mundo del streaming: “Me decían: ‘Che, tenés que streamear con Coscu’. La verdad es que leí rápido y yo, en ese momento, no sabía quién era”.

Entonces, el actor contó que pronunció mal su nombre en vivo, despertando molestia en Di Salvo: “Dije ‘Coscu, Casqui, Casqui… no sé quién es’. Y él parece que estaba viendo, le llegó el recorte, y se enojó un montón».

En ese sentido, Federico aseguró que su intención nunca fue ofenderlo ni generar una pelea entre ellos, razón por la cual lo llamó para pedirle disculpas.

“Después lo llamé y le dije: ‘Loco, ¿por qué te enojaste tanto? Perdóname’”, fueron las palabras con las que Bal intentó redimirse ante el streamer.

Pero lo cierto es que su intento por bajar la tensión no prosperó, ya que, según reveló, Coscu “siguió enojado”, y eso hizo que hasta hoy no tengan ningún tipo de vínculo.

«No tengo relación con él y nunca la tuve», sentenció.

En ese sentido, Bal manifestó que con el correr del tiempo el conflicto trascendió lo personal y llegó al terreno profesional. Incluso, el actor acusó al streamer de haber influido en su agenda laboral.

“De algún evento me han bajado”, afirmó, sugiriendo que la mala relación habría tenido consecuencias en su trabajo dentro del mundo digital.

La drástica reacción de Coscu tras las declaraciones de Federico Bal

Los dichos del actor no pasaron inadvertidos para Martín Pérez Di Salvo, quien se volcó a su cuenta oficial de X (@MartinPDiSalvo), donde acumula 3.2 millones de seguidores, para despacharse contra el actor: “Fede Bal, pelot… grande ya”.

“Nunca te mandé a bajar de un evento, quizás no te llamaron porque sos un inútil, chavalín”, lanzó, enojado.

En este mismo sentido, Coscu sumó un dejo de sarcasmo para desmentir a Federico Bal, luego de que lo acusara de haber influido en su agenda laboral: «Jajsjsjsjsbljajsjssb ¿De que evento lo van a bajar? Si cuando me peleaba con Fede Bal al único evento que podía ir yo era a los asados de mi familia. No había chances de que me inviten a otro lado».

Respecto a las posibles repercusiones de su respuesta al actor, Coscu redobló la apuesta con otros posteos en los que dejó en claro que no piensa negociar sus formas a la hora de expresarse en redes sociales: “Me doy cuenta que, independiente de la edad que tenga, este es mi Twitter y subo lo que se me cante el ort…”.

«Si me bardea Fede Bal en una nota con una mentira, primero me río y después lo put…», concluyó.