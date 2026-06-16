FBI y Google frenan estafa masiva que robó datos bancarios

El FBI y Google colaboraron para desmantelar una masiva campaña de phishing que utilizaba inteligencia artificial y millones de sitios web fraudulentos para robar contraseñas y datos de tarjetas de crédito. Según informó Bleeping Computer, el grupo detrás de esta operación criminal operaba desde China y afectó a miles de usuarios en todo el mundo.

El grupo de ciberdelincuentes, conocido como Outsider Enterprise, ofrecía un servicio de phishing como producto (PhaaS, por sus siglas en inglés), un modelo de negocio presente en la dark web que provee kits de ataque listos para usar. Esto permitía a quienes contrataban el servicio lanzar ataques sin necesidad de contar con conocimientos técnicos.

Los kits de phishing estaban diseñados para suplantar la identidad de empresas reconocidas, entre ellas las operadoras de telefonía Verizon, AT&T y T-Mobile. Desde 2023, Outsider Enterprise operó a gran escala con alrededor de 9.000 sitios web falsos y más de un millón de URLs fraudulentas. El FBI informó que estas campañas derivaron en el robo de más de 3.8 millones de registros de tarjetas bancarias, generando pérdidas estimadas en 1.900 millones de dólares.

La desarticulación de esta red fue parte de la Operación Riptide, un programa del FBI destinado a combatir múltiples amenazas contra la seguridad digital. En el marco de esta intervención, se incautaron servidores y cuentas utilizadas para testear los servicios fraudulentos.

Google, que presentó una demanda civil contra el grupo de origen chino, indicó que estas operaciones afectaron a miles de usuarios a nivel global. La compañía detalló que Outsider Enterprise coordinaba sus acciones a través de Telegram y distribuía kits de phishing que facilitaban el envío de mensajes de texto falsos, simulando ser comunicaciones oficiales de Google y otras marcas de confianza.