FATE: el sindicato impulsa una ley para que reabra y la empresa le advirtió al Gobierno por la seguridad del material radioactivo de la planta

Se extiende el conflicto por FATE. Mientras que el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) impulsa un proyecto de ley en la legislatura bonaerense para que reabra la planta, la empresa le hizo una advertencia al Gobierno luego de que la Justicia le revocó la orden de desalojo.

Le alertó que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo dentro de la fábrica de San Fernando que permanece sin actividad y tomada por los trabajadores desde el 19 de febrero.

Así lo hizo este miércoles la compañía de Javier Madanes Quintanilla, empresario que fue criticado por Javier Milei este martes en su discurso de apertura del evento ‘Argentina Week’, donde aseguró que él y Paolo Rocca, fundador de Techint, “quizás en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años”.

La advertencia fue presentada en una carta que FATE envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) anoche. En el comunicado, le informó a la entidad que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV – 100mA para uso industrial” y alertó por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio.

“Nuestro carácter de Titular de la Licencia referida nos exige responsabilidad por la seguridad radiológica y física, como así también asegurar que el uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados se efectúe contando con las instalaciones apropiadas y con el personal idóneo necesario, en las adecuadas condiciones de seguridad radiológica y física y, de corresponder, asegurando la aplicación de las salvaguardias internacionales”, aseguró.

Y apuntó: “Atendiendo que nuestra planta industrial se encuentra usurpada, ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”.

Proyecto de ley presentado por SUTNA

Mientras tanto, el SUTNA sigue presionando para que reabra la planta. Presentó a todos los bloques de la Legislatura bonaerense una propuesta para garantizar la continuidad productiva de FATE y adelantó que el cierre implicaría “un desastre social para mil familias en forma directa y más del quíntuple en forma indirecta” y que expondría “a todos los argentinos a quedarse potencialmente sin transporte”, ya que, argumentó que es la única fábrica del país que produce neumáticos para camiones y colectivos.

En esa línea, el gremio propuso que la Legislatura trate un proyecto de ley bajo la figura de ‘ocupación temporal’, lo que permitiría garantizar la continuidad de la producción mientras se resuelve la situación de la compañía.

Y agregó que “los neumáticos, además de ser elementos de seguridad, son productos definidos como esenciales” y recordó que “ambulancias, vehículos de seguridad y autobombas de bomberos dependen de este insumo”.

Y vinculó la situación con el escenario internacional: “El contexto bélico internacional implica la posibilidad cierta de que una escasez de neumáticos en la región obligue a la Argentina a autoabastecerse”.

