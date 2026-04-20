Familia detenida con 23 kilos de cocaína en doble fondo de auto en Ruta 34

Una familia integrada por una pareja y su hija menor de edad fue detenida por Gendarmería Nacional en Aguaray, Salta, tras ser descubierta transportando un cargamento de drogas oculto en un vehículo particular. El hecho ocurrió en la Ruta Nacional Nº 34, donde los gendarmes detectaron un doble fondo en el baúl del automóvil.

Durante un operativo realizado por el Escuadrón 54, se interceptó un Chevrolet Astra en el kilómetro 1.466 de la mencionada ruta. Al inspeccionar el vehículo, los efectivos observaron irregularidades en la estructura que evidenciaban un doble fondo diseñado para el contrabando. Con testigos presentes, se desmontaron las chapas laterales del baúl, encontrando 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blanca.

Las pruebas realizadas con Narcotest confirmaron que se trataba de 23,3 kilos de cocaína, que fueron decomisados junto con el automóvil. Ante este descubrimiento, la Fiscalía de Tartagal dispuso la inmediata detención de los dos adultos que viajaban en el vehículo, mientras que la menor fue entregada a un familiar para su resguardo.

La droga y el auto fueron incautados conforme a la Ley 23.737 sobre estupefacientes. Este procedimiento se enmarca en las acciones de control y prevención que Gendarmería Nacional realiza en la zona fronteriza.