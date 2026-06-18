Familia de Messi pide prudencia y confirma enfermedad de su padre

La familia de Lionel Messi confirmó este jueves que Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, se encuentra bajo tratamiento médico debido a una enfermedad. En un comunicado difundido para esclarecer rumores sobre su estado de salud, solicitaron “responsabilidad y prudencia” en el manejo de la información relacionada.

Jorge Messi, de 68 años, está “bajo seguimiento” médico y presenta un pronóstico “favorable” según el parte oficial emitido por la representación del futbolista.

La declaración familiar responde a las intensas especulaciones que circularon en las últimas horas, tras las cuales el propio Lionel Messi admitió haber atravesado “días difíciles” luego de su debut en el Mundial 2026.

“La familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada”, indica el comunicado.

Asimismo, advierten que únicamente la familia más cercana posee información veraz y que cualquier otra versión o declaración ajena a los canales oficiales no debe considerarse válida ni fidedigna.

Finalmente, agradecieron las muestras de cariño recibidas y solicitaron respeto por la privacidad, confidencialidad e intimidad de Jorge Messi y su entorno durante este proceso de recuperación.

El texto completo del comunicado destaca la importancia de evitar especulaciones mediáticas irresponsables y asegura que cualquier novedad será informada oportunamente por la familia.