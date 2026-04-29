Familia de Luna dona órganos tras accidente fatal en escuela de Rosario

La familia de Luna Miqueo, la niña de seis años que falleció tras golpearse la cabeza con un banco de cemento en la Escuela Islas Malvinas de Rosario, decidió donar sus órganos para ayudar a otros niños. La noticia fue confirmada por su padre, Ricardo Miqueo, mediante un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

“Mi hija Luna era una niña profundamente alegre, ocurrente y llena de amor. Tenía una forma única de mirar el mundo”, expresó el padre, destacando también su dulzura, generosidad y la capacidad que tenía para hacer sentir bien a quienes la rodeaban.

En medio del dolor, la familia decidió donar sus órganos “para que su amor y su luz sigan presentes en otras vidas” y que su historia se convierta en una oportunidad de vida para otros niños. Además, Ricardo agradeció profundamente a los profesionales de la salud que atendieron a Luna tras el accidente, reconociendo su esfuerzo, dedicación y cariño.

El padre reflexionó sobre la responsabilidad de los adultos para garantizar que los niños puedan desenvolverse en entornos seguros. “Los niños necesitan jugar, es parte de su naturaleza, y como adultos no podemos ni debemos impedirlo. Pero sí tenemos la responsabilidad de brindarles herramientas, espacios seguros y la contención necesaria para que lo hagan de manera cuidada”, sostuvo.

Finalmente, Ricardo Miqueo cerró su publicación con una conmovedora despedida: “Luna dejó una marca imborrable en todos los que la conocieron. Su recuerdo vivirá siempre en nosotros y en cada persona que tuvo la suerte de cruzarse con ella. Que su energía, su alegría y su amor sigan siendo motor para seguir adelante. Quiero que se la recuerde por su vida, no por su final. Donar es multiplicar el amor”.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde, alrededor de las 14:30, cuando Luna jugaba en el patio de la escuela y cayó golpeándose la cabeza contra un banco de cemento. Fue trasladada de inmediato, y aunque el equipo médico realizó maniobras de reanimación logrando estabilizarla, su estado era crítico. Permaneció internada bajo observación, pero falleció el domingo a causa de las graves lesiones en la cabeza.