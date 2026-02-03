Fallout – Temporada 2, capítulo 8 en Prime Video: a qué hora se estrena este martes 3 de febrero y todo sobre el último episodio

El Yermo nunca ha lucido tan peligroso y fascinante. Tras un regreso triunfal el pasado 16 de diciembre de 2025 que ha cumplido con las expectativas de los fans, la segunda temporada de Fallout en Prime Video ha logrado lo impensable: expandir el canon de los videojuegos con una fidelidad visual y narrativa asombrosa, la cual seguirá esta semana con el estreno del capítulo 8 de la serie y con un nuevo horario de lanzamiento.

Con la mítica New Vegas como telón de fondo, la serie no solo apela a los seguidores de Lucy, Maximus y el Ghoul, sino que se sumerge de lleno en la iconografía de uno de los RPG más queridos de la historia, elevando las apuestas en una California post-nuclear donde las facciones están a punto de colapsar.

Tomorrow, all bets are off. The Fallout Season Two finale is coming your way Tuesday at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/TMjZ1uUvS6

— FALLOUT (@falloutonprime) February 2, 2026

A diferencia de la primera temporada, que se lanzó bajo el formato de maratón, la segunda parte de Fallout estrenará episodios de manera semanal, permitiendo que cada revelación sobre Vault-Tec y el destino de Hank MacLean se digiera con la pausa que merece.

El octavo episodio se perfila como el dramático desenlace en la «post-apocalíptica» trama de la segunda temporada, donde las alianzas forjadas en el desierto de Mojave se pondrán a prueba mientras los ecos de la guerra entre la República de Nueva California y la Hermandad del Acero, y el propio Mr. House, resuenan más fuerte que nunca.

Después de un estreno de temporada que dejó al filo del asiento a más de uno, Prime Video ha confirmado que el capítulo 8 y último de la segunda temporada de Fallout se estrenará el próximo martes 3 de febrero.

¿A qué hora se estrena el capítulo 8 la temporada 2 de Fallout en Prime Video? Todos los horarios por país este martes 3 de febrero

Para que prepares tu Nuka-Cola y no te pierdas el estreno, a continuación, todos los horarios de estreno por país del capítulo 8 de la segunda temporada de Fallout:

Estados Unidos: 6:00 p.m. (PT).

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 8:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (miércoles 28 de enero).

Well hello, old chums. Season Two finale loading for you this Tuesday at 6 p.m. PT. pic.twitter.com/JyCsLG5VUX

— FALLOUT (@falloutonprime) January 31, 2026

Si el episodio no aparece inmediatamente, se recomienda buscar directamente «Fallout» o revisar los carruseles de «Nuevos Estrenos». Este modelo de distribución global simultánea ayuda a minimizar la brecha de spoilers entre territorios.

Fallout – Temporada 2, capítulo 8: de qué trata el séptimo episodio

En el final de la temporada 2 de Fallout, titulado «The Strip», las principales historias convergen en las ruinas de New Vegas.

Cooper, me Coop! pic.twitter.com/qyNDXuZUbI

— FALLOUT (@falloutonprime) January 29, 2026

La Batalla por New Vegas: Maximus, equipado con una servoarmadura de la NCR, se enfrenta a un enfrentamiento masivo contra un grupo de Deathclaws que han invadido el Strip.

El regreso del Sr. House: El Ghoul (Cooper Howard) se infiltra en el Lucky 38 y usa la reliquia de fusión fría para activar la computadora central, encontrándose cara a cara con una versión en pantalla del Sr. House. Se revela que House tiene planes «profundos» para el Yermo que involucran al Enclave, los verdaderos instigadores de la Gran Guerra.

El destino de Lucy: después de una serie de traiciones, Lucy es sedada y capturada por Hank MacLean, quien planea devolverla al Refugio 33 como parte de su plan más amplio.

Secretos de Vault-Tec: en las bóvedas subterráneas, Norm descubre la oscura verdad sobre el Virus de Evolución Forzada (FEV) en la sede de la compañía, pero es capturado por los ejecutivos de Vault-Tec antes de que pueda actuar en base a la información.

El pasado del Ghoul: los flashbacks revelan que Cooper Howard se reunió con la representante Diane Welch antes de la guerra, donde se le instó a entregar la tecnología de fusión fría al presidente para detener la guerra por los recursos, una medida que finalmente lo llevó a su estado actual.

Episodios de Fallout, temporada 2: todos los capítulos que tendrá la segunda temporada

La temporada 2 de Fallout constará de 8 episodios, exactamente la misma cantidad que su predecesora, pero con un episodio semanal cada miércoles:

Episodio 1: 16 de diciembre de 2025

Episodio 2: 24 de diciembre de 2025

Episodio 3: 31 de diciembre de 2025

Episodio 4: 7 de enero de 2026

Episodio 5: 14 de enero de 2026

Episodio 6: 21 de enero de 2026

Episodio 7: 27 de enero de 2026

Episodio 8 (Final): 3 de febrero de 2026

Mr. House would like to see you. pic.twitter.com/zdItgbkGtj

— FALLOUT (@falloutonprime) January 15, 2026

La decisión de Amazon de pasar a un modelo semanal maximiza el engagement sostenido durante casi dos meses y extiende la ventana de suscripciones activas. La serie ya ha sido renovada por una tercera temporada, esperada para 2027, demostrando la confianza de Amazon MGM Studios en la longevidad de la franquicia.

El cast de la temporada 2 de Fallout: el elenco que irá al yermo

El núcleo del reparto regresa intacto: Ella Purnell (Lucy MacLean), Aaron Moten (Maximus) y Walton Goggins (The Ghoul/Cooper Howard). También regresan Kyle MacLachlan como Hank MacLean, Moisés Arias como Norm MacLean, y Frances Turner como Barb Howard.

Nuevas incorporaciones que marcarán la temporada 2:

Justin Theroux se une al cast como Robert Edwin House, el enigmático CEO de RobCo Industries y gobernante del New Vegas Strip. En los juegos, Mr. House es una figura cuasi-inmortal que ha permanecido conectado a sistemas de soporte vital en la torre del Lucky 38 Casino, manteniendo el control de New Vegas a través de una red de Securitrons. Theroux, conocido por su trabajo en The Leftovers y Mulholland Drive, aporta el peso actoral necesario para uno de los personajes más complejos de la franquicia.

Macaulay Culkin también se incorpora en un rol recurrente como un «tipo genio loco». El trailer muestra a Culkin apuñalando fatalmente a un soldado blindado con sangre escurriendo por su rostro, sugiriendo un personaje mucho más oscuro y violento de lo que los fans del actor podrían anticipar.

Los showrunners Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet regresan para liderar la narrativa, junto con Jonathan Nolan y Lisa Joy como productores ejecutivos. Todd Howard, director creativo de Bethesda Game Studios, continúa como productor ejecutivo.

¿De qué trata la segunda temporada de Fallout? Bienvenidos a New Vegas

Lucy MacLean ha rechazado todo lo que creía sobre su padre y su educación en el Vault (bóveda subterránea) después de descubrir la verdad detrás de Vault-Tec, y ahora se une al Ghoul en su búsqueda, decidida a rastrear a Hank y descubrir más secretos de la corporación. El cazarrecompensas irradiado tiene sus propios demonios: busca a su esposa e hija, a quienes cree que fueron colocadas en criosueño en un Management Vault de New Vegas hace siglos.

Maximus regresó a la Brotherhood of Steel (Hermandad de Acero) y fue oficialmente nombrado Knight, aunque sus lealtades permanecen inciertas. El trailer sugiere que la Brotherhood está al borde de una guerra civil interna, con facciones enfrentadas sobre el control de tecnología crítica. Su posición es complicada: ahora está separado de Lucy, con quien desarrolló una conexión significativa.

Norm MacLean queda atrapado en una habitación llena de cámaras criogénicas en el Vault 31, que contienen a otros ejecutivos congelados de Vault-Tec. Su situación es una de las incógnitas más grandes: ¿Cómo escapará? ¿Qué más descubrirá?

New Vegas: El escenario que lo cambia todo

New Vegas es la única gran metrópolis que sobrevivió sin un impacto nuclear directo, gracias a las defensas instaladas por Robert House. La ciudad mantiene su glamour decadente de casinos y neones, filtrado a través de décadas de radiación, violencia y pactos rotos entre facciones rivales.

La temporada 2 introducirá facciones icónicas del juego: Caesar’s Legion (ejército esclavista inspirado en Roma), la New California Republic (intentando restaurar el orden civilizado), y The Kings (pandilla de imitadores de Elvis que ahora parecen haberse «ghoulificado»). Los trailers confirman el regreso de criaturas icónicas: Deathclaws, Radscorpions y lo que parece ser un Stingwing.

Los showrunners confirmaron que la serie no canonizará ningún final específico de Fallout: New Vegas, tomando un enfoque de «fog-of-war» donde diferentes personajes tienen perspectivas contradictorias sobre quién ganó el conflicto por New Vegas hace 15 años.

¿Qué juegos de Fallout debes jugar para entender la temporada 2? Un repaso por el yermo de Mojave

Si bien la serie funciona como historia independiente, tres títulos de la saga de Fallout enriquecerán significativamente la experiencia. No hablamos de jugabilidad: esto es puro lore.

Fallout: New Vegas (2010) es el título más crítico. Ambientado 15 años antes de la serie, establece la geografía, las facciones y la política de New Vegas. Introduce a Mr. House (interpretado por Theroux), explica cómo la ciudad sobrevivió al apocalipsis, presenta a The Kings y los Securitrons, y ofrece múltiples finales que informan las dinámicas de poder sin canonizar ninguno. Los casinos del Strip, Vault 21 y Camp McCarran son locaciones recreadas meticulosamente para la serie.

Fallout 1 y 2 (1997-1998) establecieron la columna vertebral del universo. Estos juegos originales narran la fundación de la New California Republic desde Shady Sands, la ciudad que Hank MacLean destruyó en la temporada 1. Ver cómo se construyó esa civilización hace que su destrucción sea infinitamente más devastadora. También exploran la fundación de Vault-Tec y sus experimentos, el origen de la Brotherhood of Steel, y el tono satírico y moralmente ambiguo que define a Fallout.

Para quienes no pueden jugar, canales de YouTube como Oxhorn y Shoddycast ofrecen recaps exhaustivos, mientras que wikis como Nukapedia contienen información enciclopédica. Si solo puedes consumir una pieza de contenido, que sea un resumen de Fallout: New Vegas. El yermo espera, y cada referencia escondida es una recompensa para quienes conocen su historia.