Fallo histórico: condenaron a un hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra una niña pese a nunca haber tenido contacto físico con ella

El Tribunal Oral Criminal N° 4 de Morón condenó a 20 años de prisión a un hombre por abuso sexual contra una niña de 12 años, a pesar de que nunca tuvo contacto físico con ella. El agresor la captó y sometió a través de redes sociales, obligándola a realizar diversas acciones, entre ellas proporcionar el número de tarjeta de crédito de sus padres, bajo la amenaza de revelar fotografías y videos de índole sexual que la niña había sido forzada a producir. La víctima permaneció bajo el control del condenado durante tres años.

El fiscal del caso, Claudio Oviedo, explicó en diálogo con Todo Noticias que la denuncia surgió gracias a la intervención de una docente que escuchó a la niña sin juzgarla, la orientó y, junto a la familia, logró que se presentara la denuncia. Según informó el sitio Primer Plano, la madre de la niña, oriunda de Ituzaingó, realizó la denuncia en febrero de 2023, tras conocer por la docente la situación de su hija, quien entonces tenía 15 años y había estado sometida desde los 12.

La profesora de danzas informó a la madre que la adolescente le había pedido dinero porque un hombre la amenazaba con difundir videos y fotos íntimas. Fue en ese momento cuando la víctima se animó a contarle a su madre lo que padecía desde el 12 de enero de 2020, cuando un hombre mayor, privado de su libertad, la contactó por Instagram y luego por WhatsApp.

El fiscal Oviedo señaló que la niña fue captada digitalmente mediante el conocido “grooming”, una técnica utilizada por criminales sexuales para atraer y someter a sus víctimas antes de cometer delitos contra su integridad sexual. Esta estrategia suele ser el primer paso que utilizan estos agresores.

El condenado solicitó inicialmente a la niña fotos en ropa interior, usando la excusa de que serían para una campaña de modelaje, y luego le pidió imágenes desnuda. Con ese material, la obligó a enviar videos y fotografías de contenido sexual explícito, bajo amenazas de hacerlos públicos o de matar a su familia si no cumplía.

Posteriormente, empezó a exigirle datos de las tarjetas de crédito y débito de sus padres, además de realizar depósitos a su nombre mediante los sistemas de pago Pago Fácil y Rapipago, y a través de una billetera digital llamada “Prex Card”, siempre bajo coacción para evitar la difusión del material comprometedor.

El fiscal destacó que el agresor mantuvo un dominio progresivo sobre la víctima, doblegando su voluntad y obligándola a cometer delitos siguiendo sus instrucciones.

Tras la denuncia, Claudia Oviedo logró rastrear al agresor, quien se encontraba privado de su libertad en la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana y luego fue trasladado a Florencio Varela. Se trata de Orlando Tristán Novillo, a quien se le allanó la celda en febrero de 2024 y se le secuestró un celular que contenía 134.811 archivos, muchos relacionados con abuso sexual infantil, además de capturas de pantalla, documentos de identidad y registros de movimientos de dinero.

En el juicio, presidido por los jueces Carlos Torti, Rodolfo Castañares y Verónica Gerez, Novillo fue condenado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con producción de imágenes de una persona menor con representación de sus partes genitales con fines sexuales, agravados por tratarse de una víctima menor de 13 años; corrupción de menores agravada por intimidación; tenencia de representaciones sexuales de menores de 13 años; extorsión y defraudación mediante el uso de tarjetas de crédito.

El fiscal resaltó que el tribunal destacó la interpretación del artículo 119 del Código Penal, al considerar que el delito existió puesto que el agresor logró concretar su voluntad, doblegó a la víctima y la atacó sexualmente, aunque no se produjera contacto físico.