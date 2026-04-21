Falleció la adolescente que había resultado gravemente herida en un siniestro vial en Fracrán

La adolescente de 13 años que había resultado gravemente herida tras un siniestro vial registrado durante la tarde de este domingo sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1015 en Fracrán, falleció horas más tarde en el hospital de San Vicente a causa de las lesiones sufridas.

El hecho ocurrió cerca de las 16:45 e involucró a una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 28 años que circulaba en sentido Fracrán–San Vicente y, por causas que se investigan, embistió a la menor que transitaba sobre la cinta asfáltica.

La víctima, identificada como Leonarda González, domiciliada en la aldea Pai Antonio Martínez de Fracrán, había sido trasladada de urgencia para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, cerca de las 19:30 horas se confirmó su fallecimiento. El médico policial examinó el cuerpo y diagnosticó fractura grave de cráneo y múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo, lesiones que derivaron en su deceso.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación, mientras que la Policía continúa con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.