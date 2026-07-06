Fallece el youtuber Chatterbox en choque automovilístico en Ruta 5

El youtuber Sebastián Funes, conocido como Chatterbox, falleció este domingo en un accidente vial ocurrido en la Ruta 5, que involucró un auto, un camión y una camioneta. Tenía 27 años y era un creador de contenido muy popular, con una comunidad de más de 1,7 millones de suscriptores en YouTube y más de un millón de seguidores en TikTok, gracias a sus videos sobre videojuegos, desafíos y humor dirigidos principalmente al público adolescente.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 en el kilómetro 349 de la Ruta 5, cerca de Pehuajó, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Chatterbox viajaba junto a su padre, quien conducía el Honda Civic y también perdió la vida en el siniestro. En el asiento trasero se encontraban la esposa del conductor y la hija de la pareja, quienes sobrevivieron y lograron salir por sus propios medios del vehículo, aunque quedaron en estado de shock. Ambas fueron trasladadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó, donde recibieron atención médica.

La familia se dirigía a Pehuajó para despedir a la abuela, quien había fallecido el jueves anterior a los 87 años.

El choque involucró además a una camioneta Chevrolet S10 y a un camión. Los ocupantes de la camioneta resultaron con heridas y debieron recibir asistencia médica, mientras que el conductor del camión salió ileso.

Según las primeras informaciones, el impacto principal se habría producido entre el Honda Civic y la camioneta, aunque el camión también participó en la secuencia del accidente. La mecánica exacta del siniestro continúa siendo investigada por la fiscalía de turno, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho. En el lugar colaboraron efectivos policiales, personal de Policía Científica, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia.