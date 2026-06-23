Facundo Medina, el «Jordi Alba» de Villa Fiorito que se ganó un lugar en la Scaloneta y conquistó a Messi: «Mi gol fue todo de él»

Lionel Andrés Messi afirmó: «El gol mío es mérito de Medina; es todo de él». Facundo Medina (27), emocionado y sorprendido, vive un momento soñado. El lateral izquierdo, considerado por muchos como la sorpresa en la lista mundialista, recibió el reconocimiento del mejor futbolista del mundo, quien destacó que el tanto que lo convirtió en el máximo goleador en Mundiales fue producto de un pase suyo. Messi, a quien llama «Negro» como a un amigo de toda la vida, demuestra así que su liderazgo trasciende lo que hace dentro del campo de juego.

Sin embargo, esta historia está centrada en Medina, el «Negro de Villa Fiorito», el mismo barrio donde creció Diego Armando Maradona. Nacido el 28 de mayo de 1999, Medina enfrentó numerosas dificultades. Creció en un entorno con carencias sociales y económicas, pero su habilidad con la zurda le abrió oportunidades. Con la pelota como fiel compañera, supo equilibrar la adversidad para no caer en malas influencias y mantener vivo el sueño de ser futbolista profesional. Mientras acompañaba a sus tíos a cartonear por el barrio para ayudar en casa, confesó: «Para comer nunca nos faltó, pero tenía que ayudar. Lo hacía a la tarde porque a la mañana iba al colegio en River y después entrenaba». Medina agregó: «River me sacó de la villa, me formó como persona, me educó y me dio muchos valores. Siempre voy a estar muy agradecido».

En las divisiones inferiores de River se destacó como un lateral ofensivo y temperamental, aunque no llegó a debutar oficialmente en Primera División; sólo disputó un amistoso ante Aldosivi en 2017. Sin espacio en el equipo de Marcelo Gallardo, fue transferido a Talleres de Córdoba a comienzos de 2018. Allí se afianzó, jugando 37 partidos y anotando un gol antes de dar el salto al fútbol europeo en julio de 2020.

En Lens de Francia brilló, y tras disputar 165 encuentros y marcar ocho goles, fue adquirido por Olympique de Marsella, donde acumula 26 partidos y conforma dupla defensiva con Leonardo Balerdi, quien fue desafectado de la selección a última hora por una lesión muscular.

La convocatoria de Medina sorprendió, ya que Lionel Scaloni dejó fuera a un histórico como Marcos Acuña. Sin embargo, el entrenador nacido en Pujato nunca apresuró al lesionado Nicolás Tagliafico ni consideró desplazar a Lisandro Martínez a la banda. Scaloni confió en la polifuncionalidad de Medina, a pesar de que para el Mundial contaba con apenas 309 minutos con la camiseta albiceleste. Los encuentros ante Argelia y Austria ratificaron la elección del técnico campeón en Qatar. ¿Quién podrá ahora sacar al «Negro»?

Además, Messi comparó a Medina con Jordi Alba, lo que despertó el interés de hinchas del Barcelona para que el defensor se incorpore al club catalán. «Gracias a Dios tengo varios goles así como el primero. Siempre le decía al Negro: ‘tirala atrás, boludo, que yo siempre llego’. Y la dejó espectacular. Me hizo recordar los viejos tiempos con Jordi Alba, que me daba ese tipo de pases», elogió Messi tras el triunfo 2-0 sobre Austria.

Pero Medina fue mucho más que la asistencia que le brindó a Messi: lideró al equipo en acciones defensivas exitosas con 7, tuvo un 91% de precisión en sus pases (43 de 47) y realizó cinco despejes. Fue el mejor entre los mortales, ya que Messi juega en otra liga.

«Estoy contento por cómo se está dando todo, más allá de la victoria. El grupo demuestra humildad y sacrificio; vamos paso a paso. En lo personal, todavía no caigo del todo. Pero lo disfruto porque está mi familia acá», declaró Medina. Y aclaró: «No tengo ni idea de quién fue la asistencia. A mí la vez pasada me dijeron que la tirara ahí y cumplí. ¿Messi? Está de más hablar de él».

Mientras Messi continúa escribiendo capítulos inolvidables en su carrera irrepetible, Medina comienza a construir la suya en la memoria de los argentinos. Desde Villa Fiorito y juntar cartones hasta una asistencia histórica para el mejor jugador de todos los tiempos, su recorrido parece de película. Este Mundial dejó claro que Scaloni no solo encontró un reemplazante para Tagliafico, sino también a un futbolista capaz de ganarse un lugar propio en la Scaloneta.