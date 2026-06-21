Facundo Arana brindó detalles del proceso de reconciliación con María Susini: «Las cosas cambiaron»

Facundo Arana (54) habló sobre la actualidad de su relación con María Susini, madre de sus tres hijos, tras la separación que anunciaron en enero de 2026. Ante los rumores de una posible reconciliación, impulsados por fotos que los mostraban juntos, el actor aclaró cómo se encuentran hoy en día.

“Estoy transitando un momento muy feliz porque me reencuentro con mi familia, después de toda la crianza de mis hijos y de un matrimonio de muchos años”, expresó Arana en una entrevista con el ciclo OLA Stream Océano.

El actor explicó que las cosas cambiaron el año pasado y que actualmente están “viendo de reencauzar todo”. Sin embargo, aclaró que no se trata de un proceso rápido ni sencillo: “No quiero que sea una cosa de un minuto para el otro, de nos vimos, nos queremos todos, nos conocemos y dale para adelante”.

Arana añadió que, para alguien como él, que piensa que todo puede cambiar en cualquier momento, “tener esta cosa de ‘vamos de a poco’ me cuesta mucho”. Y agregó: “No sé si mañana voy a estar acá. Deseo morirme a los 109 años, pero no lo sé. Entonces, esta cosa de la distancia con un plan así me cuesta mucho. Pero bueno, hay veces que uno tiene que apostar”.

“Y hay que apostar con todo el amor del mundo, sabiendo que uno lo hace con todo el amor del mundo”, afirmó el actor, que cuando se separaron llevaba 19 años junto a Susini.

En cuanto a su presente laboral y personal, Arana reflexionó: “Estoy muy contento con todo mi pasado hasta acá, orgulloso de haber seguido mi vocación en el trabajo, en el deporte, en todas las cosas que me apasionaban. Fui detrás del saxo, de cantar, de actuar, de dibujar, de escribir”.

Además, agregó: “A esta altura tengo mi propio trazo, que tarda mucho tiempo en descubrirse y consolidarse, para que alguien diga: ‘Esto lo hizo Facundo’, porque está mi impronta. Pude publicar un libro de cuentos que me llena de orgullo y tuvo muy buenas repercusiones. Actué en televisión, cine y teatro, y hoy continúo en teatro”.

Por encima de todas sus facetas, Arana, padre de India, Yaco y Moro, destacó a su familia como su mayor logro: “Coronar todo eso con la familia que armé, con los hijos que soñé, es mucho más de lo que le hubiera pedido a la vida. Mucho, mucho más”.

La relación entre Arana y Susini comenzó en 2007. Al poco tiempo convivieron, en 2008 nació su hija India, y en octubre del año siguiente llegaron los gemelos Yaco y Moro. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 22 de diciembre de 2012 en el barrio privado Altamira, de Tigre, luego de pasar por el registro civil dos días antes.