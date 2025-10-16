Fabiola Yañez regresó a la Argentina con su hijo Francisco: «Por ahora no piensa volver a España»

Fabiola Yañez, quien denunció por violencia de género al expresidente Alberto Fernández, regresó a la Argentina junto a su hijo Francisco, tras casi dos años de vivir en la ciudad española de Madrid.

«No sé si está buscando colegio para el niño, pero sí por ahora no piensa volver a España», revelaron a Clarín desde el entorno de la exprimera dama, quien llegó al país hace dos semanas.

Las fuentes consultadas detallaron a este diario que Yañez y el niño que tuvo junto al exmandatario «se encuentran bien» y ya se puso en marcha «la revinculación asistida» entre Francisco Fernández y su padre, quienes «ya se vieron».

«No hay ningún problema. No sé si piensa instalarse definitivamente en Argentina, pero todo va bien», respondieron fuentes cercanas a la primera dama, quien hasta hace unas semanas se encontraba trabajando como periodista para un diario español.

«Por ahora no piensa volver a España», revelaron a Clarín desde el entorno de la exprimera dama. Foto IG Yañez

En ese marco, las fuentes consultadas precisaron que Yañez «decidió volver imprevistamente por un problema de salud de un familiar muy cercano». Y detallaron: «Una vez que estuvo acá nos pidió revincular a su hijo con Alberto Fernández».

En rigor, la revinculación ya se venía haciendo de manera virtual, dos veces por semana, mientras Yañez estaba en Madrid y Alberto Fernández «decidió no viajar» a la capital española. En esta nueva etapa, el proceso primero se llevó adelante en las instalaciones de la Secretaría de Infancia y luego en la casa del expresidente, siempre bajo supervisión oficial.

«Fabiola nunca se opuso a que mantengan contacto», explicaron desde el entorno de la exprimera dama.

Fuentes oficiales indicaron que la Justicia remitió información al Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich, y luego de una evaluación de riesgo se dispuso restituir la custodia a Yañez y su hijo.

Si bien se trata de una custodia a la que tienen derecho todos los familiares directos de los expresidentes, ella había decidido renunciar a la misma el pasado 4 de enero luego de los reclamos por parte del gobierno de Javier Milei en torno a los gastos que demandaba la instalación de una delegación de la Policía Federal en Madrid. El domicilio en el que se realiza la custodia permanece en secreto a pedido de la exprimera dama.

Además de la causa penal contra Fernández por violencia de género contra su expareja, que está en la etapa de elevación a juicio oral, también hay una causa civil donde se discute la cuota alimentaria que debe transferirle a Fabiola Yañez para la manutención del niño y el régimen de visitas del expresidente.

«Sigo luchando para poder hablarte y verte»: el posteo de Alberto Fernández dedicado a su hijo Francisco

A través de un posteo en sus redes sociales, fechado el pasado 20 de abril, el exmandatario había publicado un mensaje dedicado a Francisco, quien se encontraba en Madrid al cuidado de su madre desde diciembre de 2023.

«Sigo luchando para poder hablarte y verte. Aunque lo intenten, nunca podrán separarnos porque estás en mi alma…Felices Pascuas querido hijito. ¡Te amo!», había publicado Fernández junto a una foto en la que se los ve a ambos caminando de la mano, de espaldas, en un edificio del Vaticano.

Alberto Fernández junto a su hijo, Francisco. Foto: Instagram

«Soy la protagonista de mi historia»: el mensaje que publicó Yañez para comunicar su nuevo trabajo

A mediados del pasado mes de marzo, la exprimera dama utilizó su cuenta de Instagram para compartir las primeras imágenes de su nuevo trabajo como periodista en Madrid, ciudad a la que llegó unos días antes de que Alberto Fernández deje la Casa Rosada.

«Soy la protagonista de mi historia, usando mi voz y corazón para defender lo que creo. A través del periodismo y el arte, encuentro mi conexión con el mundo. He aprendido de cada caída, convirtiendo desafíos en oportunidades. Ser Primera Dama fue un capítulo, pero mi vida está llena de sueños por cumplir», publicó Yañez el pasado 10 de marzo. Previamente, ya había subido dos publicaciones a fines de febrero que daban indicios sobre su nuevo recorrido.

Previo a su regreso intempestivo a la Argentina, Fabiola continuó realizando notas hasta los últimos días de septiembre sobre moda y el lifestyle para el medio español en el que trabaja, e incluso había participado en el Fashion Week Madrid.

Fabiola Yañez en su nueva faceta como periodista en Madrid. Foto IG Yañez

Alejada del mundo de la política, Fabiola Yañez logró dejar atrás los escándalos y consolidar un nuevo perfil ligado a coberturas sobre tendencias y lujo, además de ser invitada a los eventos más exclusivos de la capital española.