“Extrema gravedad”: en plena zafra azucarera advierten por una norma del Gobierno sobre el abastecimiento de gas natural

El Centro Azucarero Argentino (CAA) emitió una alerta ante la Secretaría de Energía de la Nación debido a los recientes cambios en la normativa de abastecimiento de gas natural, que ponen en riesgo el desarrollo normal de la zafra y la continuidad de la actividad azucarera en el NOA.

En una carta dirigida a la secretaria María Carmen Tettamanti y firmada por el presidente del CAA, Jorge Feijóo, la entidad expresó su “profunda preocupación” por el impacto que las modificaciones en los volúmenes disponibles y en los precios del gas podrían tener en la industria. Además, solicitó que se garantice el acceso al gas natural en condiciones de abastecimiento y precios similares a los del año anterior.

El Centro recordó que la zafra es una actividad estacional, vinculada al ciclo productivo de la caña de azúcar, que se extiende de abril a noviembre, coincidiendo con los meses de mayor demanda de gas, y que no puede reprogramarse. Además, es una actividad intensiva en el uso de energía, en la que el gas natural constituye un insumo crítico para el funcionamiento de los ingenios.

En este contexto, el CAA advirtió que cualquier interrupción del suministro o aumento significativo en los precios podría derivar en la paralización de la actividad. Esta situación se agrava debido a que la campaña actual presenta demoras de entre 15 y 30 días provocadas por intensas lluvias en Tucumán, que han dificultado el acceso de la maquinaria a los campos y retrasado el inicio de la cosecha y la molienda.

En coincidencia con esta evaluación, Sergio Fara, representante de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, señaló que “el exceso de agua impide el ingreso de maquinaria al campo, lo que retrasa la cosecha”. Aunque ya se realizó la tradicional misa de inicio de zafra en La Florida, que simboliza el comienzo de la molienda, el ritmo de trabajo aún no se normaliza por las condiciones climáticas.

El principal motivo de preocupación del sector es el escenario energético. El CAA advirtió que, si se concretan restricciones en el suministro o aumentos abruptos en los costos, las consecuencias serían de “extrema gravedad”. Entre ellas se destacan caña sin cosechar, una caída estimada de 1,3 millones de toneladas en la producción destinada al mercado interno, un impacto en las exportaciones de 600.000 toneladas y una reducción en la producción de bioetanol de alrededor de 625.000 metros cúbicos, insumo clave para el corte con naftas.

Además, esta situación afectaría directamente el empleo, la cadena de valor y las economías regionales del NOA, altamente dependientes de la industria azucarera. En este sentido, la entidad recordó la “histórica desigualdad” en la infraestructura energética entre las regiones del país, que sitúa al norte argentino en una clara desventaja estructural.

Los reclamos del sector se enmarcan en un contexto más amplio de cambios en el sistema de transporte y abastecimiento de gas, formalizados mediante la Resolución 66/2026. Esta normativa reconoce un giro estructural en la matriz energética, con un creciente protagonismo de Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina como principales fuentes de suministro, en detrimento de las cuencas del norte.

Este cambio implica una reducción en la disponibilidad de gas para el NOA, provocada por la declinación de la Cuenca Noroeste, la disminución de los envíos desde Bolivia y, en menor medida, de la Cuenca Austral. A ello se suma una mayor dependencia de importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir la demanda invernal, cuyo costo es significativamente más elevado.

Asimismo, la Unión Industrial de Tucumán advirtió al gobernador Osvaldo Jaldo que esta reconfiguración del sistema de transporte implica una reducción del 35% en la capacidad firme disponible para las industrias locales, priorizando el abastecimiento residencial y dejando al sector productivo expuesto a restricciones durante el invierno.

Por otra parte, abastecerse con GNL regasificado implica precios que superan ampliamente los costos del gas convencional —más de seis veces el valor del suministro residencial sin subsidios—, lo que resulta inviable para muchas actividades industriales.

A mediano plazo, la distribuidora Naturgy NOA informó que la Transportadora de Gas del Sur S.A. proyecta ampliar la capacidad de transporte a partir de 2027, con obras sobre el Gasoducto Perito Francisco Pascasio Moreno. Sin embargo, el sector advierte que el año 2026 será un período crítico de transición para la industria azucarera.