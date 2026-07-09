Extraña declaración: una de las empleadas de Insaurralde y Cirio dijo que nunca entró al vestidor donde se vieron los dólares

La niñera de la hija de la modelo y conductora Jesica Cirio y del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde declaró que nunca ingresó al vestidor de la casa de San Vicente donde se sospecha que fue grabado el video que muestra millones de dólares entre ropa de hombre.

Milagros Ayelén Escudero se presentó como testigo en la causa que investiga al exmatrimonio y a otras personas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, pero su declaración no aportó datos relevantes y generó dudas en la Fiscalía. Afirmó haber visto el video de los millones de dólares, aunque no pudo reconocer detalles como gorras, remeras, sacos o la valija que aparecen en las imágenes.

Escudero, de 27 años, era una de las dos empleadas citadas como testigos para este miércoles; sin embargo, la segunda no se presentó por no haber podido ser notificada. Sus testimonios son clave para la causa, dado que conocían la casa y podrían ofrecer detalles sobre si el vestidor mostrado en el video corresponde a la vivienda del barrio privado Fincas de San Vicente, donde Insaurralde vivió con Cirio hasta su separación, o bien al departamento de la modelo en Belgrano.

El diario La Nación difundió un video grabado por Cirio que exhibe millones de dólares almacenados en bolsas, cajas, cajones y una valija dentro de un vestidor de hombre. La justicia realiza diversas medidas de prueba para determinar el origen del material audiovisual.

Escudero explicó que trabaja como niñera de la hija del exmatrimonio desde 2021 o 2022 y que continúa en ese rol con Cirio. Relató que en la casa de San Vicente cumplía funciones de lunes a viernes con horarios variables según las actividades de la menor y que ocasionalmente pernoctaba allí. Cuando se le preguntó por la descripción del vestidor, afirmó: “No podría describirlo porque nunca pasó a esa habitación; sus tareas estaban enfocadas en el cuidado de la niña”. Detalló que los espacios que frecuentaba eran la habitación de la menor, baños, living, cocina y parque. Además precisó que la habitación matrimonial estaba en la planta alta, mientras que la de la niña se encontraba en la planta baja.

Ante la consulta sobre si había visto el video con los millones de dólares, respondió afirmativamente y aseguró que “los vio todo el país”. No obstante, al pedirle que identificara algún objeto en las imágenes, indicó que había gorras y una valija, pero no recordó específicamente ninguno.

El fiscal auxiliar Juan Possenti solicitó que se le mostrara el video a la testigo, pero los abogados defensores de Cirio —Claudio Cafferello y Nicolás Urrutia— y de Insaurralde —Nicolás Maciel— se opusieron, argumentando un trato diferencial respecto a otros testigos. El juzgado rechazó el planteo y se mostró el video a Escudero, que nuevamente no logró reconocer elementos.

La niñera manifestó que en la casa de San Vicente recibían visitas de familiares, aunque no recordó personas ajenas a ese círculo. Mencionó la presencia de otras empleadas domésticas —con las cuales mantenía una relación tensa—, un jardinero y un hombre de mantenimiento, y señaló que no había constancia de grandes refacciones, salvo una pintura en una puerta que la menor había rayado. La justicia sospecha que el vestidor habría sido modificado.

Sobre los vehículos de la propiedad, Escudero describió una camioneta gris y un auto blanco que utilizaba un hombre llamado Jhony para llevar a ella y a la niña al jardín.

El testimonio generó inquietudes en la Fiscalía, por lo que Possenti preguntó si alguien la había contactado previamente para indicarle preguntas, pero la defensa de Cirio objetó la consulta, considerándola ajena al caso y capciosa. El juzgado denegó la pregunta y se interrogó a la testigo sobre amenazas o hostigamientos previos, a lo que respondió negativamente.

Escudero relató que tras la separación de Cirio e Insaurralde continuó trabajando para la conductora en su departamento de la calle Ortega y Gasset y posteriormente en dos barrios de Nordelta, donde Cirio reside actualmente.

En la declaración no se abordaron preguntas sobre el vestidor del departamento de Ortega y Gasset. La justicia continúa investigando si el video fue filmado allí o en la casa de San Vicente. Esta semana se realizaron inspecciones en ambos domicilios, con toma de medidas, fotografías y videos. Además, se abrió el celular de Jesica Cirio para peritar su contenido.