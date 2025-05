Extienden el Hot Sale 2025: hasta cuándo

El evento superó las expectativas con ventas récord, lo que llevó a extenderlo algunos días más. Cómo aprovechar las ofertas.

El Hot Sale 2025 superó todas las expectativas en sus primeros tres días, registrando ventas récord y motivando a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) a extender el evento hasta el domingo 18 de mayo.

Andrés Zaied, presidente de CACE, destacó el gran interés de los consumidores por las ofertas, lo que confirma la relevancia del Hot Sale como vidriera clave para el comercio electrónico en Argentina. Durante los primeros días, se contabilizaron más de 10,2 millones de usuarios únicos.

Tiendanube, plataforma de e-commerce con una fuerte presencia en el país, informó una facturación superior a los $46.000 millones, lo que representa un crecimiento del 63% en comparación con el Hot Sale de 2024.

Franco Radavero, country manager de Tiendanube Argentina, señaló que este crecimiento del 19% en ventas y la comercialización de más de 1.6 millones de productos reflejan un hábito de consumo online cada vez más consolidado.

En cuanto a la logística, el 95,2% de las ventas de Tiendanube se enviaron a domicilio, mientras que el 4,8% restante optó por retirar sus compras en tiendas físicas o puntos de venta. Respecto a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la opción más utilizada, representando el 69% de las transacciones. Le siguieron el efectivo o transferencia (17,6%) y la tarjeta de débito (2,8%).

Las plataformas de pago representaron el 5,3% del total. En financiación, la mayoría de las compras (54%) se realizaron en una cuota, seguida por tres cuotas (20%) y seis cuotas (19%); mientras que los productos más demandados en Tiendanube fueron indumentaria, deco y hogar, electrónica, y salud y belleza.

Mercado Libre también reportó ventas récord, superando los 4,5 millones de unidades vendidas en los primeros tres días. Ante este éxito, la plataforma anunció la «Hot Week», una extensión de las ofertas hasta el lunes 19 de mayo, con descuentos de hasta el 45%, 18 cuotas sin interés y envíos rápidos y gratuitos.

Un dato destacado en Mercado Libre fue la financiación, ya que el 50% de las compras en cuotas se realizaron sin interés. Los productos más vendidos en esta plataforma incluyeron zapatillas, suplementos, perfumes, productos de belleza facial y celulares.

Cómo aprovechar el Hot Sale para comprar paquetes de viajes turísticos a muy buen precio

A la hora de aprovechar al máximo el Hot Sale 2025 para planificar tus próximos viajes, es clave tener una estrategia. Lo primero es fijar un presupuesto tope para no tentarse de más. Después, armá una lista con destinos que te interesen; eso te va a ayudar a filtrar mejor las ofertas cuando llegue el momento.

.Una vez que empiece el Hot Sale, no compres por impulso: compará precios con otras webs para confirmar que se trate de una verdadera promo. Leé bien qué incluye el paquete: vuelos, traslados, comidas o excursiones. No todo lo que brilla es oro.

.Chequeá la reputación de la agencia o empresa, buscá opiniones en redes o foros de viajeros. También fijate si el paquete permite cambios o cancelaciones sin penalidad, ideal si aún no tenés fechas firmes.

.Atención con las fechas de viaje: muchas veces, las promos más baratas aplican en temporada baja. Googleá los alojamientos incluidos para ver fotos, ubicación y puntuación.

.Y si el paquete está en otra moneda, tené en cuenta el tipo de cambio. El secreto está en actuar rápido, pero con criterio. .Guardá links, compará y elegí con calma antes de que se agote lo mejor.