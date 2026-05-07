Expulsaron del país al ciudadano ruso acusado por el Gobierno de Milei de liderar una red de fake news

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció la expulsión del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, detenido la semana pasada bajo la acusación de liderar una operación de desinformación rusa contra el gobierno de Javier Milei en Argentina.

“Expulsado del país. Miembro de una estructura dedicada al espionaje ilegal y a operaciones de desinformación en redes sociales. Este es Dmitrii Novikov. Operaba con identidades falsas y campañas digitales para influir en la opinión pública. Lo detectamos, lo detuvimos y lo expulsamos del país para siempre”, afirmó la ministra Monteoliva en un video publicado este jueves en su cuenta de X.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que el pedido oficial de expulsión se basó en que Novikov permaneció en el país más tiempo del declarado al ingresar el 12 de abril, cuando informó que se retiraría una semana después. “Sin embargo, se instaló en Lanús y fue detenido el 30 de abril, ya que tres semanas después aún seguía en Argentina”, explicaron a Clarín.

La causa judicial vinculada a la supuesta campaña de desinformación rusa está radicada en el juzgado federal de Sebastián Ramos, quien derivó la investigación al fiscal federal Ramiro González, tras la denuncia presentada a principios de abril por el abogado Jorge Monastersky.

Monastersky interpuso la denuncia a partir de una investigación publicada por un consorcio internacional de periodistas, que reveló la existencia de una presunta estructura de desinformación denominada “La Compañía”, responsable de difundir más de 250 notas falsas con posibles fines de influencia y debilitamiento político al gobierno argentino de Milei.

En este marco, el fiscal González solicitó esta semana información al Ministerio de Seguridad, a la Secretaría de Inteligencia y al juez federal Julián Ercolini sobre Novikov, dado que su juzgado estaba de guardia cuando se produjo la detención. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a Clarín que aún no han recibido respuesta de dichos organismos.

“Todo indica que la expulsión se fundamentó en un tema migratorio, aunque se montó un escándalo en torno a la supuesta campaña de desinformación rusa en Argentina”, declaró a Clarín una fuente crítica del Gobierno que sigue de cerca el caso. La resolución de expulsión se tomó en un juzgado Contencioso Administrativo Federal, a partir de una decisión administrativa de la Dirección de Migraciones del Ministerio de Seguridad.

Según explicaron fuentes judiciales, tras la resolución de expulsión, se notificó al juzgado de turno, que era el de Ercolini. Este ordenó la “retención preventiva” de Novikov y remitió la causa al fuero Contencioso Administrativo Federal para que continuara con el trámite de expulsión, sin incorporar información sobre su participación en la supuesta campaña contra el gobierno.

En septiembre pasado, Dmitrii Novikov había sido detenido en República Dominicana, donde residía con su familia, acusado de integrar “La Compañía”, organización con sede en Rusia dedicada a la creación y difusión de contenido digital orientado a campañas de desinformación política y manipulación en redes sociales, según la Procuraduría General dominicana. Ese organismo advirtió que dichas operaciones buscaban influir en la opinión pública con impactos directos en tanto República Dominicana como en otros países de la región, entre ellos Argentina y su gobierno actual, lo que motivó su expulsión del país caribeño.

En Argentina, Novikov estuvo detenido solo una semana hasta su expulsión este jueves, pese a que la Justicia federal no recibió aún la información necesaria para avanzar en la investigación sobre la presunta campaña de desinformación denunciada por Milei.

En su presentación ante el fiscal González, Monastersky solicitó que se evalúe la posibilidad de adoptar medidas antes de ejecutar la expulsión, para asegurar que Novikov permanezca a disposición de la justicia o, al menos, para preservar su utilidad procesal, incluyendo la conservación de dispositivos electrónicos, comunicaciones, contactos, documentación migratoria, registros digitales, vínculos operativos y cualquier otra evidencia relevante.

Añadió: “Si Dmitrii Novikov tuvo relación con las estructuras descritas o existieron conexiones locales y mecanismos coordinados de influencia, son cuestiones que deben verificarse antes de que una eventual expulsión impida profundizar determinadas líneas investigativas”.

Sin embargo, la expulsión se concretó sin que se brindara colaboración para el avance de la investigación del fiscal González sobre el supuesto vínculo de Novikov con la campaña de desinformación rusa en Argentina.