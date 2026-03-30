Exposición Agroindustrial Oberá, últimos días de inscripción de expositores

Con la cercanía de la fecha de realización, el Comité Organizador de la Exposición Agroindustrial Oberá, se enfoca en los detalles del gran acontecimiento. Más de 120 expositores confirmaron su presencia y según anticiparon, los organizadores, esta semana se cerraría la inscripción.

Por otro lado, el programa de charlas y capacitaciones, más de veinte, se dará a conocer este martes, para que los interesados en participar puedan organizar horarios e inscribirse, ya que tendrán cupo, debido a la disponibilidad del espacio. Al igual que el ingreso a la exposición, las charlas y capacitaciones, serán libres y gratuitas.

Crear para amueblar, el objetivo de Métrica

La empresa obereña, que se transformó en mucho más que una carpintería, se mostrará en la feria. “La idea es darnos a conocer un poco más en la ciudad y en la provincia” afirmaron sus propietarios, Dario Bratko y Oscar Peinkofer.

Métrica está ubicada en calle Berutti de la ciudad, pero los días 11 y 12, tendrá un lugar destinado a explicar y ofrecer sus servicios. “Hacemos mobiliarios a medida” señaló el Diseñador Industrial. Bratko confesó que en sus inicios fue buscando la identidad de la empresa, que la consiguió con la llegada de su socio. “Empecé en este rubro, carpintería, que se transformó en Métrica. Primero solo, con ayuda de amigos, luego se sumó mi socio. Desde el 2014 trabajamos en conjunto, sin parar. Los clientes vienen con sus ideas, aunque también podemos desarrollar proyectos desde cero” detalló.

La capacidad de la sociedad se fue potenciando con el tiempo. A un mueble determinado, se sumó el amoblamiento de todo un ambiente. “No solo hacemos lo que es muebles a medida, sino también de un espacio. Tampoco solo lo que es hogar, también amueblamos comercios, locales como tiendas de ropas, consultorios. Por lo tanto, el desarrollo incluye en esos casos otros rubros como pintores, electricistas, arquitectos. Así ofrecemos al cliente el total del trabajo” indicó Bratko.

Las expectativas de estar en el Parque de las Naciones son altamente positivas para Métrica. “Queremos apuntar al rubro industrial. Las empresas que crecen necesitan equipar espacios, cubrir todo un ambiente y eso es lo que hacemos. Actualmente tenemos trabajos en varias localidades de la provincia, podemos ampliar llegada ya que contamos con todo lo necesario para traslado y transporte” subrayaron.