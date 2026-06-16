Exportaciones: Chile y Perú le vuelven a abrir las puertas a la carne de pollo argentina

Tras el reconocimiento de Argentina como país libre de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), publicado en el portal de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), los servicios sanitarios de Chile y Perú levantaron la suspensión que pesaba sobre los productos aviares argentinos debido a esta enfermedad. Así, Argentina logró reabrir ambos mercados para la exportación de carne aviar, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

En el caso de Perú, la medida fue oficializada mediante una nota del director general de Sanidad Animal de SENASA Perú, en respuesta a la autodeclaración de Argentina como país libre de IAAP, publicada el 6 de mayo pasado en el portal de la OMSA. Las autoridades peruanas señalaron que esta autodeclaración acreditó que «el SENASA se encuentra en condiciones de ofrecer las garantías necesarias, habilitando la reanudación de las exportaciones argentinas con requisitos sanitarios previamente armonizados».

Por su parte, Chile también reconoció la mencionada autodeclaración ante la OMSA para permitir el ingreso de la carne de pollo argentina, al considerar que los productos están libres de la enfermedad.