Explotó una planta aeroespacial en Corea del Sur: cinco muertos y dos heridos

Una explosión en una planta operada por la empresa surcoreana de defensa Hanwha Aerospace dejó cinco muertos y dos heridos este lunes, informaron los bomberos.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana (23 horas del domingo en Argentina) en la planta de Hanwha ubicada en Daejeon, a unos 150 kilómetros al sur de Seúl.

Un representante de la jefatura de bomberos de Daejeon confirmó a la agencia AFP que cinco personas fallecieron y otras dos resultaron heridas, sin proporcionar más detalles sobre su estado.

Hanwha Aerospace es un fabricante surcoreano de defensa que produce armas, sistemas de artillería y componentes aeroespaciales. Su planta en Daejeon se especializa en investigación y desarrollo, incluyendo tecnologías avanzadas para armas y sistemas relacionados con el espacio.

El director ejecutivo de Hanwha Aerospace, Son Jae-il, señaló en una rueda de prensa que la explosión podría haber ocurrido durante el proceso de limpieza vinculado a la producción de propulsores para cohetes. «Durante este proceso, podrían quedar materiales explosivos en las herramientas, y existe un procedimiento para eliminar y limpiar esos residuos. Se presume que el accidente ocurrió durante esta etapa», explicó.

Las autoridades continuaban con la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

Con información de AFP.