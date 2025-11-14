Explotó un caño de agua cuando dos operarios lo estaban reparando en Paraná

El incidente ocurrió en la Planta Echeverría mientras instalaban una nueva cañería. Los trabajadores están fuera de peligro.

Un impactante incidente sacudió la mañana de este jueves en la Planta Potabilizadora Echeverría de Paraná. Dos empleados municipales que trabajaban sobre un caño de la red de agua fueron eyectados por una explosión, en pleno operativo de instalación de una nueva cañería.

Todo quedó registrado en un video: se ve a los operarios sobre la cañería cuando, de repente, el caño estalla y una impresionante cantidad de agua los lanza fuera de escena. Sus compañeros, que estaban fuera del pozo, corrieron desesperados para auxiliarlos.

El hecho ocurrió mientras los trabajadores utilizaban una amoladora para intervenir la cañería. Según se infiere por las imágenes, una perforación habría provocado el estallido.

A pesar de la magnitud del incidente, fuentes del Municipio aseguraron que los obreros están fuera de peligro. “Están bien. No pasó a mayores, por suerte”, afirmaron desde el gobierno paranaense.

Trascendió que los empleados sufrieron algunas heridas, pero no revistieron gravedad. Las autoridades municipales prometieron brindar más detalles sobre la labor y el estado de los empleados en las próximas horas, según indicó el portal Ahora Entre Ríos.

Por qué estaban trabajando en la Planta Echeverría

La obra en la Planta Echeverría había sido anunciada días atrás y debió reprogramarse el miércoles por la lluvia. Finalmente, los trabajos comenzaron a las 7 de la mañana de este jueves, momento en el que se produjo el accidente.

Eduardo Loréfice, secretario de Planeamiento e Infraestructura, explicó: “estamos instalando una nueva cañería de impulsión desde la planta Echeverría hacia la de Avenida Ramírez. Se está instalando el manifold, que es la conexión entre una cañería existente y la derivación a la nueva. No hay otra forma de hacerlo que no sea con la interrupción del servicio”.

Desde la Municipalidad detallaron que esta intervención forma parte de una obra clave para aumentar la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, lo que permitirá mejorar la distribución hacia la zona oeste de la ciudad.