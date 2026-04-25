Explotó el Cilindro con insultos de la gente de Racing a la dirigencia tras el empate ante Barracas: «La comisión, la comisión…»

El empate de Racing ante Barracas en el Cilindro dejó sensaciones encontradas entre los hinchas. Aunque la Academia mantiene chances de avanzar a los octavos de final del Apertura, el malestar se hizo evidente sobre el final del partido, con cánticos contundentes contra la dirigencia y un clima tenso hacia Diego Milito. Esta reacción fue la más efusiva desde su asunción a fines de 2024, tras la consagración en la Copa Sudamericana.

La tensión recogió una continuidad de reclamos expresados durante la semana en redes sociales, donde tanto el presidente como los jugadores fueron duramente cuestionados. Tras el empate, los simpatizantes reconocieron el esfuerzo del plantel, que jugó casi todo el encuentro con un hombre menos tras la expulsión temprana de Adrián Fernández, pero mantuvieron su descontento con la dirigencia.

A la salida del estadio, la situación fue similar: se escucharon quejas por los distintos mercados de pases, criticando que desde la llegada de la actual comisión directiva se fueron futbolistas de gran jerarquía y llegaron otros que no han alcanzado el nivel esperado. El ambiente quedó muy caldeado.

En contraposición, el respaldo hacia el entrenador Gustavo Costas fue claro. En la previa al partido, aparecieron pasacalles a favor del técnico y, durante el encuentro, los hinchas del Cilindro entonaron sus ya clásicos cánticos de apoyo: «que de la mano de Costas…», demostrando un respaldo considerable. Parte de este apoyo responde a una declaración de Costas tras el empate ante Aldosivi en Mar del Plata, cuando reconoció que a sus dirigidos les faltó actitud y pidió disculpas por haber «quedado mal» con quienes viajaron a alentar al equipo.

La Academia acumula cuatro partidos sin ganar y sólo una victoria en sus últimos seis compromisos, lo que aumenta la presión sobre la dirigencia y el presente del club. Los cánticos contra la comisión directiva se hicieron escuchar claramente en el Cilindro, reflejando el clima de descontento que atraviesa a la institución.