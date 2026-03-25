Explosión en Merlo: el joven herido ya había sufrido un hecho similar cuando era niño

Un grave episodio sacudió a la localidad de Merlo, donde la explosión en un depósito de garrafas dejó al menos cuatro heridos. Entre ellos se encuentra Thiago, de 18 años, quien permanece internado en estado crítico tras ser impactado por una garrafa que salió despedida.



El caso suma un dato impactante: según su familia, el joven ya había vivido una explosión en el mismo lugar hace 15 años, cuando tenía apenas dos años.

Un antecedente que genera indignación

Rosa, madre del joven, aseguró que el depósito donde ocurrió el hecho ya había sido denunciado hace años por irregularidades.

“Cuando mi hijo tenía 2 años, también explotó este lugar. Mi papá siempre luchó para que lo cerraran”, relató.

Según explicó, su padre había realizado la primera denuncia en 2004 y durante años reclamó el cierre del predio, que —según su testimonio— funcionaría desde hace décadas.

Además, cuestionó la falta de controles:

“Tiene que pasar una tragedia para que se ocupen”, expresó.

Cómo fue el momento de la explosión

El joven se encontraba en su casa junto a su madre cuando ocurrió el estallido.

“De repente veo que Thiago vuela. Una garrafa entró a mi casa y le pegó en la cabeza”, contó Rosa.

El impacto fue descrito como violento, “como un meteorito”, según el relato familiar.

El estado de salud de Thiago

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Presenta:

Fractura de cráneo con hundimiento

Contusión cerebral

Coágulos intracraneales

Permanece en estado grave y bajo cuidados intensivos.

Otros heridos y situación del depósito

En el mismo hospital también están internados tres operarios que trabajaban en el lugar al momento del incendio.

Tienen quemaduras en manos, rostro y piernas

Dos de ellos están en terapia intensiva

La explosión se habría originado por un desperfecto eléctrico, aunque la investigación continúa.

Un caso que vuelve a abrir el debate

El hecho reaviva cuestionamientos sobre los controles en instalaciones que manipulan materiales peligrosos.

La repetición de un episodio similar en el mismo lugar, con años de diferencia, pone en foco la necesidad de supervisión, regulación y prevención real, antes de que las advertencias se conviertan en tragedias