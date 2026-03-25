Explosión en Merlo: demoraron al dueño del depósito y confirman cómo se inició el incendio

Un violento incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta provocó múltiples explosiones, dejó al menos cuatro heridos y derivó en la demora del propietario del lugar, quien quedó a disposición de la Justicia.



El siniestro ocurrió durante la mañana de este miércoles y generó momentos de pánico entre los vecinos por la intensidad de las detonaciones y los elementos que salieron despedidos.

Cómo se originó el fuego

Según el parte oficial, el incendio habría comenzado por una combinación peligrosa:

La conexión de una pava eléctrica

Una posible pérdida de gas en una garrafa

Esta situación habría desencadenado una explosión inicial que rápidamente se propagó por el depósito.

Uno de los operarios, Víctor Hugo Tuller (47), sufrió quemaduras graves tras el estallido y fue quien brindó detalles a los agentes.

Heridos y estado de salud

El episodio dejó cuatro personas heridas:

Thiago (18): en estado grave, con traumatismo craneoencefálico

Diego Hernán Robledo (41)

Víctor Hugo Tuller (47)

Raúl Oscar Cros (48)

Los tres operarios presentan quemaduras de segundo y tercer grado y dos de ellos permanecen en terapia intensiva.

Todos fueron trasladados al Hospital Eva Perón.

El dueño del depósito, demorado

El propietario fue identificado como Óscar Adrián Benítez (48), quien aseguró dedicarse a la compra y venta de garrafas.

Sin embargo, reconoció que el lugar no contaba con habilitación, por lo que fue demorado por orden judicial.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Cappello, bajo la carátula de “incendio”.

Un barrio en alerta

El fuego se expandió rápidamente y alcanzó viviendas cercanas, lo que obligó a varios vecinos a autoevacuarse.

Testigos relataron escenas de desesperación:

“Vibraba todo, volaban garrafas por el aire”

“Lo primero que hice fue agarrar a mis hijos”

Las columnas de humo pudieron verse desde varias cuadras y el temor a nuevas explosiones mantuvo en vilo a toda la zona.

Investigación en curso

Peritos trabajarán en el lugar para determinar con precisión las causas del incendio y las responsabilidades correspondientes.

El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre depósitos de materiales inflamables, especialmente en zonas urbanas donde el riesgo puede transformarse rápidamente en tragedia.